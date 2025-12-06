6 Dekabr 2025
AZ

Qadınlar və kişilər arasında cüdo üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi olub - VİDEO

Cüdo
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 17:28
Qadınlar və kişilər arasında cüdo üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi olub - VİDEO

Qadınlar və kişilər arasında cüdo üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında keçirilən tədbirdə Gənclər və İdman Nazirliyinin, həmçinin Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəhbərləri, idmançılar və digər qonaqlar iştirak edib.

Əvvəlcə Dövlət Himni səsləndirilib. Daha sonra Vətən müharibəsində canından keçən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Azərbaycanın Gənclər və İdman naziri Fərid Qayıbov çıxışında Azərbaycan cüdoçularının beynəlxalq yarışlarda uğurlarından bəhs edib. O növbəti illərdə də idmançıların uğurlarına inandığını, yeni cüdoçular yetişəcəyinə ümid etdiyini bildirib.

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu yarışın uğurla keçdiyini söyləyib. O, ölkəmizdə yeni cüdo zallarının açıldığını vurğulayıb.

Ardınca Azərbaycan cüdoçularının 2025-ci ildə qazandığı uğurlarla bağlı videoçarx nümayiş etdirilib.

Tədbir bədii hissə ilə davam edib.

Yarışlara ötən gün start verilib və 7 çəki dərəcəsində 107 cüdoçu medallar uğrunda mübarizə aparıb. Ümumilikdə isə mübarizə 14 çəki dərəcəsində aparılacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatına dekabrın 7-də yekun vurulacaq.

İdman.Biz

