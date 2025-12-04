4 Dekabr 2025
AZ

Murad Fətiyev tatamiyə nə vaxt qayıdacaq? - Azərbaycan Cüdo Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Cüdo
Müsahibə
4 Dekabr 2025 10:11
34
Murad Fətiyev tatamiyə nə vaxt qayıdacaq? - Azərbaycan Cüdo Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Bu ilin Avropa çempionatının bürünc mükafatçısı, 90 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Murad Fətiyev “Abu Dhabi Grand Slam” turnirində aldığı zədə səbəbindən gözləniləndən daha ciddi problemlə üzləşib.

Azərbaycan Cüdo Federasiyasından (ACF) İdman.Biz-ə verilən məlumata görə, Murad Fətiyev ən azı səkkiz həftəlik sıradan çıxıb.

“Səkkiz həftə hələlik bərpa üçün minimum müddətdir. İki həftədən sonra ona MRT edəcəyik və zədənin ağırlığı barədə dəqiq məlumat alacağıq. Əgər ən pis proqnozlar təsdiqlənsə, bu, onun 6-9 ay yarışlara qatıla bilməyəcəyi deməkdir. Ən yaxşı halda isə Fətiyev səkkiz həftəyə sağalacaq”, - deyə federasiyadan bildirilib.

Xatırladaq ki, Əbu-Dabi şəhərində keçirilən turnirində ardıcıl üç qələbə qazanan cüdoçumuz yarımfinala yüksəlmişdi. Lakin yunanıstanlı Teodoros Tselidislə üçüncü görüşdə aldığı zədə səbəbindən həkimlərin təkidi ilə mübarizəni dayandıraraq turnirdən çəkilib.

Vüqar Vüqarlı

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ölkə çempionatına hazırlıq məqsədilə cüdo hakimləri üçün seminar keçirilib - FOTO
3 Dekabr 19:04
Cüdo

Ölkə çempionatına hazırlıq məqsədilə cüdo hakimləri üçün seminar keçirilib - FOTO

Tədbirdə əvvəlcə hakimlərin davranış qaydaları ilə bağlı xatırlatmalar edilib
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Hidayət Heydərovla Zelim Kotsoyev Azərbaycan çempionatında iştirak etməyəcəklər
2 Dekabr 13:21
Cüdo

Hidayət Heydərovla Zelim Kotsoyev Azərbaycan çempionatında iştirak etməyəcəklər

Fərdi mübarizələr 5–6 dekabrda, saat 09:00-da start götürəcək
Hidayət Heydərov dünya reytinqində mövqeyini pisləşdirib - VİDEO
2 Dekabr 11:08
Cüdo

Hidayət Heydərov dünya reytinqində mövqeyini pisləşdirib - VİDEO

Əbu-Dabidə keçirilən son “Böyük Dəbilqə” turnirində uğursuz çıxışa baxmayaraq, Azərbaycan cüdoçuları hələ də ən yaxşılar sırasında yer alır
Uşanqi Kokauri: “Zədə səbəbindən tam gücümlə çıxış edə bilmədim”
1 Dekabr 20:45
Cüdo

Uşanqi Kokauri: “Zədə səbəbindən tam gücümlə çıxış edə bilmədim”

Kokauri “Böyük Dəbilqə” turnirində bürünc medal qazanıb
Bakıda regionlardan olan yeniyetmə cüdoçuların təlim-məşq toplanışı başlayıb - FOTO
1 Dekabr 20:30
Cüdo

Bakıda regionlardan olan yeniyetmə cüdoçuların təlim-məşq toplanışı başlayıb - FOTO

Toplanış 14 dekabr tarixinədək davam edəcək

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz