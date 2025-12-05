Bu gün cüdo üzrə Azərbaycan çempionatı start götürəcək

Bu gün Bakı İdman Sarayında cüdo üzrə Azərbaycan çempionatına start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yarışın ilk günündə qadınlar və kişilər arasında ümumilikdə 7 çəki dərəcəsində 107 cüdoçu medallar uğrunda mübarizə aparacaq.
Qadınlarda 63 kq, 70 kq, 78 kq və +78 kq, kişilərdə isə 60 kq, 66 kq və 73 kq çəki dərəcələrində qaliblər müəyyənləşdiriləcək.
Yarışları izləmək üçün arenaya giriş sərbəstdir.
Təsnifat görüşləri saat 10:00-da, final bloku isə 17:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, ölkə çempionatı “CBC Sport” telekanalında və Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəsmi “YouTube” kanalında canlı yayımlanacaq.