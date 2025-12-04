ACF rəhbərliyi Azərbaycan çempionatı öncəsi məşqçilərlə müzakirə aparıb

Cüdo üzrə ölkə çempionatı ərəfəsində məşqçilərlə görüş keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu, ACF prezidentinin müşaviri Natiq Bağırov, baş katibin müavini və idman direktoru Kamran Talıbov, eləcə də performans direktoru və kişilərdən ibarət yığmanın baş məşqçisi Riçard Trautman iştirak ediblər.
İclas zamanı çempionata hazırlıq prosesi, yarışın seçim meyarları, təşkilati məsələlər müzakirə olunub, ümumi və idman etika qaydaları üzrə tövsiyələr verilib.