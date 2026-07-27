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Peşəkar Çövkən Liqasında ikinci dövrənin ikinci turu başa çatıb - FOTO

Atçılıq
Xəbərlər
27 İyul 2026 00:53
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Peşəkar Çövkən Liqasında ikinci dövrənin ikinci turu başa çatıb - FOTO

Azərbaycanda Peşəkar Çövkən Liqasının ikinci dövrəsinin ikinci turunun oyunları keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Atçılıq Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Binə Atçılıq Mərkəzində baş tutan turun ilk günündə “Embawood” çövkən komandası “Şamaxı”nı 2:0 hesabı ilə məğlub edib. “Buta Golden” - “Zəfər” qarşılaşması isə 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.

25 iyulda “Sərhədçi” komandası “Omar” üzərində 6:0 hesablı qələbə qazanıb. Günün digər görüşündə “Elit” “Xəzər”i 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

“Polad” və “Atilla” komandaları arasında keçirilməsi nəzərdə tutulan görüş baş tutmayıb. “Atilla” oyuna çıxmadığı üçün “Polad”a 6:0 hesablı texniki qələbə verilib.

10 komandanın mübarizə apardığı Peşəkar Çövkən Liqasının ikinci dövrəsinin üçüncü turunun oyunları 11-12 sentyabrda keçiriləcək.

İdman.Biz
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