4 Dekabr 2025
NHL oyunçularının Olimpiadaya gedib-getməməsi sual altındadır

4 Dekabr 2025 12:17
NHL oyunçularının Olimpiadaya gedib-getməməsi sual altındadır

ABŞ-nin Milli Hokkey Liqasında (NHL) 2026-cı il Milan Qış Olimpiadasında iştirakla bağlı vəziyyət qeyri-müəyyən olaraq qalır.

İdman.Biz xəbər verir ki, NHL-in komissar müavini Bill Deyli liqa oyunçularının Olimpiadaya göndərilməsinin birbaşa arenanın hazır olmasından asılılığını açıqlayıb.

“Olimpiadaya NHL oyunçularının göndərilib-göndərilməyəcəyi, böyük ölçüdə meydançanın vaxtında tikilib-tikilməyəcəyindən asılıdır. Əgər arena hazır olmasa, NHL oyunçuları turnirdə iştirak etməyəcək”, - deyə Deyli bildirib.

Milanın “Santa-Julya” adlı 16 minlik yeni arenasının tikintisinin qrafikdən geri qalması barədə məlumatlar yerli mediada artıq bir müddətdir yayımlanır. Bu səbəbdən planlaşdırılan test tədbirləri də ləğv edilib. Kanada millisinin məşqçi heyətinin üzvü Piter Deburun sözlərinə görə, yeni arenadakı buz meydanı NHL standartlarından təxminən bir metr dar olacaq.

Xatırladaq ki, bu ilin iyulunda Beynəlxalq Hokkey Federasiyasının (IIHF) mənzil-qərargahında NHL ilə rəsmi razılaşma imzalanmışdı. Sazişə əsasən, liqa oyunçuları 2014-dən sonra ilk dəfə 2026 Olimpiadasında və daha sonra 2030-cu ildə keçiriləcək Oyunlarda iştirak etməli idi.

