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Belə son saniyə qolu nadir hallarda olur - VİDEO

Həndbol
Xəbərlər
4 Avqust 2026 16:33
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Belə son saniyə qolu nadir hallarda olur - VİDEO

Farer adalarının U-18 oğlanlardan ibarət həndbol millisi Avropa çempionatında Polşa ilə qarşılaşmanın son saniyəsində məğlubiyyətdən xilas olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, əsas mərhələdə keçirilən oyunda Polşa yığması sona 15 saniyə qalmış 35:34 hesabı ilə öndə olub. Farer adaları əvvəlcə hesabı bərabərləşdirmək imkanından yararlana bilməyib.

Buna baxmayaraq, ada təmsilçisi topu dərhal geri qaytarıb və final siqnalı səslənən anda fərqlənib. Beləliklə, dramatik qarşılaşma 35:35 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

İdman.Biz
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