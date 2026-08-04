Belə son saniyə qolu nadir hallarda olur - VİDEO

Farer adalarının U-18 oğlanlardan ibarət həndbol millisi Avropa çempionatında Polşa ilə qarşılaşmanın son saniyəsində məğlubiyyətdən xilas olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, əsas mərhələdə keçirilən oyunda Polşa yığması sona 15 saniyə qalmış 35:34 hesabı ilə öndə olub. Farer adaları əvvəlcə hesabı bərabərləşdirmək imkanından yararlana bilməyib.
Buna baxmayaraq, ada təmsilçisi topu dərhal geri qaytarıb və final siqnalı səslənən anda fərqlənib. Beləliklə, dramatik qarşılaşma 35:35 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.