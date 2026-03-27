27 Mart 2026
AZ

Emil və Ernest Ağakişi qardaşları Avropa Kubokunun oyununu idarə edəcəklər

Həndbol
Xəbərlər
27 Mart 2026 12:52
93
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakimləri Emil və Ernest Ağakişi qardaşları Avropa Həndbol Federasiyasından daha bir təyinat alıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Həndbol Federasiyası məlumat yayıb.

Referilər kişilər arasında Avropa Kubokunun 1/4 final mərhələsinin matçında ədaləti qoruyacaqlar.

Onlar Bosniya və Herseqovinanın “İzvidaç” və Çexiyanın “Karvina” komandaları arasında keçiriləcək görüşdə iş başında olacaqlar.

Qarşılaşma martın 29-da Lyubuşki şəhərinin “Lyubuşki” İdman Zalında baş tutacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

