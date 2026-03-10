10 Mart 2026
AZ

“Rəhbərliyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur” - Azərbaycan Həndbol Federasiyasından İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Həndbol
Xəbərlər
10 Mart 2026 17:15
92
“Rəhbərliyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur” - Azərbaycan Həndbol Federasiyasından İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Azərbaycan Həndbol Federasiyası (AHF) rəhbərlikdə mümkün dəyişikliklərlə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Saleh Məmmədov artıq təxminən on ildir Azərbaycan Həndbol Federasiyasından prezidenti vəzifəsini tutur. O, 1 dekabr 2016-cı ildə təşkilata rəhbər seçilib və bu günə qədər ölkədə bu idman növünün inkişafına rəhbərlik edir.

Son vaxtlar dövlət sektorunda baş verən kadr dəyişiklikləri fonunda müəyyən söz-söhbətlər yaranıb. Belə ki, cari ilin fevralında Saleh Məmmədov Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Bundan sonra idman ictimaiyyətində onun AHF-dəki postunu da tərk edə biləcəyi barədə müzakirələr başlayıb.

Federasiyada isə bu iddiaların əsassız olduğunu bildirirlər.

İdman.Biz təşkilatın mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayaraq mövcud vəziyyəti dəqiqləşdirib.

“Saleh Məmmədovun dövlət vəzifəsindən azad edilməsi federasiyanın fəaliyyətinə heç bir təsir göstərməyib. O, AHF-nin prezidenti vəzifəsini icra etməyə davam edir və hazırda rəhbərlikdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Bütün daxili turnirlər plan üzrə keçirilir. Kişilər və qadınlar arasında ölkə çempionatları hazırda aktiv mərhələdədir, milli komandaların yarışlara hazırlığı isə sentyabr ayında bərpa olunacaq”, - deyə federasiyadan bildirilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Lənkəranda həndbol üzrə rayon birinciliyinə yekun vurulub - FOTO
6 Fevral 13:12
Həndbol

Lənkəranda həndbol üzrə rayon birinciliyinə yekun vurulub - FOTO

Məktəb komandaları arasında keçirilən yarış iki gün davam edib
Lənkəranda yeniyetmələr arasında həndbol üzrə rayon birinciliyinə start verilib - FOTO
5 Fevral 13:52
Həndbol

Lənkəranda yeniyetmələr arasında həndbol üzrə rayon birinciliyinə start verilib - FOTO

2012-2013-cü il təvəllüdlü oğlan komandaları iki gün ərzində mübarizə aparacaq
Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatı: “Azəryol” qalib gələrək liderliyə yüksəlib
28 Yanvar 21:06
Həndbol

Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatı: “Azəryol” qalib gələrək liderliyə yüksəlib

6 oyundan sonra 10 xal toplamış “Azəryol” turnir cədvəlinə başçılıq edir
Kişilər arasında həndbol üzrə Azərbaycan çempionatı: “Dinamo” qələbə qazanıb
14 Yanvar 23:47
Həndbol

Kişilər arasında həndbol üzrə Azərbaycan çempionatı: “Dinamo” qələbə qazanıb

Beşinci tur yanvarın 17-də keçiriləcək “Qarabağ” – “Təhsil” və “Bakı” – “Kür” qarşılaşmaları ilə davam edəcək
“Qarabağ” həndbol klubu “Bakı”nı böyük hesabla məğlub edib
13 Yanvar 21:47
Həndbol

“Qarabağ” həndbol klubu “Bakı”nı böyük hesabla məğlub edib

Beşinci tur yanvarın 18-də keçiriləcək “Kür” – “Təhsil” qarşılaşması ilə davam edəcək
“Azəryol” komandasının yeni baş məşqçisi AÇIQLANDI
7 Yanvar 11:37
Həndbol

“Azəryol” komandasının yeni baş məşqçisi AÇIQLANDI

Belaruslu mütəxəssislə 1,5 illik müqavilə imzalanıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib