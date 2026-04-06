6 Aprel 2026
Həndbol qaydaları Azərbaycan dilində nəşr olundu

6 Aprel 2026 11:19
Həndbol qaydaları Azərbaycan dilində nəşr olundu

Beynəlxalq Həndbol Federasiyasının (IHF) yenilənmiş oyun qaydaları Azərbaycan dilində işıq üzü görüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Həndbol Federasiyası məlumat yayıb.

Nəşr AHF-nin İdman şöbəsinin müdiri, beynəlxalq dərəcəli nümayəndə İsgəndər Əsgərov tərəfindən hazırlanıb və artıq həndbol ictimaiyyətinə təqdim edilib.

Nəşrdə IHF-nin qapalı meydança üzrə qüvvədə olan ən son qaydaları əksini tapıb. Bu dəyişikliklər oyunun daha aydın, dinamik və vahid prinsiplər əsasında idarə olunmasına xidmət edir.

Azərbaycan dilində çap olunan bu vəsaitin məşqçilər, hakimlər, idmançılar və sahə üzrə mütəxəssislər üçün mühüm mənbə olacağı gözlənilir. Nəşr qaydaların yerli həndbol mühitində daha rahat öyrənilməsinə, düzgün tətbiqinə və vahid yanaşmanın formalaşmasına töhfə verəcək.

