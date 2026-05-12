Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Türkiyə - Norveç oyununa təyinat alıb

12 May 2026 20:16
Azərbaycan Həndbol Federasiyasının (AHF) İdman şöbəsinin müdiri, beynəlxalq dərəcəli nümayəndə İsgəndər Əsgərov Türkiyə - Norveç oyununa təyinat alıb.

Bu barədə İdman.Biz AHF-yə istinadən məlumat verir.

Təcrübəli mütəxəssis kişilər arasında DÇ-2027-nin Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək görüşdə Avropa Həndbol Federasiyasının nümayəndəsi qismində fəaliyyət göstərəcək.

Türkiyə - Norveç oyunu mayın 16-da, Ankaranın “THF İdman Kompleksi”ndə keçiriləcək. Qarşılaşmanı Niderlanddan olan hakimlər briqadası idarə edəcəklər.

