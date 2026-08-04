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Azərbaycanlı gimnast: “ABŞ-də öyrəndiklərimi Azərbaycan üçün faydalı layihəyə çevirmək istəyirəm”

Gimnastika
Xəbərlər
4 Avqust 2026 10:14
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Azərbaycanlı gimnast: “ABŞ-də öyrəndiklərimi Azərbaycan üçün faydalı layihəyə çevirmək istəyirəm”

Cəmi 9 yaşı olmasına baxmayaraq, ABŞ-də yaşayan azərbaycanlı gimnast Yasmin Yusifli peşəkar idmanda süni intellektin tətbiqini hədəfləyən innovativ startap üzərində çalışır. Layihənin məqsədi bədii gimnastika məşqçilərinin gündəlik işini asanlaşdırmaq, fərdi proqramların hazırlanmasını daha dəqiq və sistemli etməkdir.

İdman.Biz xəbər verir ki, hazırda ABŞ-də yaşayan və "USA Gymnastics" sistemində çıxış edən Yasmin Kaliforniyada keçirilən yarışlarda mütəmadi olaraq ön sıralarda yer alır. Gimnast kimi qazandığı şəxsi təcrübə ona həm idmançıların, həm də məşqçilərin üzləşdiyi çətinlikləri yaxından müşahidə etmək imkanı verib. Məhz bu müşahidələr gələcək startapın əsasını təşkil edib.

Layihə məşqçilərin gimnastlar üçün fərdi performans proqramları hazırlayarkən qarşılaşdıqları əsas problemlərin həllinə yönəlib. Bədii gimnastikada uğurlu proqram yalnız texniki hərəkətlərdən ibarət deyil. Gimnastın fiziki imkanları, xarakteri, emosional ifadəsi, səhnə davranışı, musiqi seçimi, güclü və zəif tərəfləri, eləcə də qüvvədə olan qiymətləndirmə qaydaları eyni vaxtda nəzərə alınmalıdır. Bu isə həm böyük təcrübə, həm də uzunmüddətli analiz tələb edir.

Yasminin hazırladığı süni intellekt əsaslı platforma məşqçiyə gimnastın fərdi göstəricilərini təhlil edərək uyğun hərəkət kombinasiyaları, proqram quruluşu və performans alternativləri təklif etməyi hədəfləyir. Sistem eyni zamanda beynəlxalq gimnastika qaydalarında baş verən yenilikləri nəzərə alaraq proqramları avtomatik yoxlaya, mümkün uyğunsuzluqları əvvəlcədən müəyyən edə bilər.

Platformanın digər funksiyalarından biri isə hazırlanmış çıxışların ilkin avtomatlaşdırılmış qiymətləndirilməsinə dəstək verməkdir. Layihənin məqsədi hakimləri və ya məşqçiləri əvəz etmək deyil, onlara qərarvermə prosesində əlavə analitik dəstək göstərmək, proqramdakı riskləri yarışdan əvvəl müəyyənləşdirmək və çıxışları optimallaşdırmağa kömək etməkdir.

Layihənin MVP (Minimum Viable Product) versiyasının 2026-cı ilin sonunadək pilot istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. İlk mərhələdə həll real məşq prosesində sınaqdan keçiriləcək, məşqçilərin rəyləri əsasında süni intellekt modeli daha da təkmilləşdiriləcək.

Diqqətçəkən məqamlardan biri də odur ki, Yasmin ABŞ-də yaşamasına baxmayaraq, startapın ilk bazarı kimi Azərbaycanı görür. Layihə çərçivəsində Azərbaycan gimnastika ekosistemi və Azərbaycan Gimnastika Federasiyası ilə əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilir.

"ABŞ-də məktəbdə və gimnastika mühitində öyrəndiklərimi Azərbaycan üçün faydalı bir layihəyə çevirmək istəyirəm. Mən azərbaycanlıyam və vətənimə töhfə verməyi özümə borc bilirəm" - bu sözləri layihənin müəllifi Yasmin Yusifli tech.az-a bildirib.

Onun sözlərinə görə, süni intellekt məşqçini əvəz etmək üçün deyil, onun imkanlarını genişləndirmək üçün nəzərdə tutulur. Texnologiya böyük həcmdə məlumatı qısa müddətdə təhlil edə bildiyi halda, məşqçi gimnastın emosional vəziyyətini, motivasiyasını və fərdi xüsusiyyətlərini daha dərindən qiymətləndirə bilir. Bu iki yanaşmanın birləşməsi məşq prosesini daha effektiv edə bilər.

Layihənin gələcəkdə müxtəlif ölkələrin gimnastika sistemlərinə və beynəlxalq qaydalara uyğunlaşdırılaraq qlobal bazara çıxarılması da nəzərdə tutulur.

Yasmin Yusiflinin təşəbbüsü göstərir ki, yeni nəsil uşaqlar artıq yalnız texnologiyadan istifadə edən deyil, real problemləri müəyyənləşdirərək onların həlli üçün innovativ məhsullar yaradan təşəbbüskarlar kimi formalaşırlar. Cəmi 9 yaşında peşəkar idmanda müşahidə etdiyi problemi süni intellekt əsaslı həllə çevirməyə çalışan azərbaycanlı gimnast bunun parlaq nümunəsidir.

İdman.Biz
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