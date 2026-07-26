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Britaniyalı gimnast çıxış zamanı dirəkdən başı üstə yerə düşüb

Gimnastika
Xəbərlər
26 İyul 2026 01:26
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Britaniyalı gimnast çıxış zamanı dirəkdən başı üstə yerə düşüb

Britaniyalı Qabriel Lenqton Şotlandiyanın Qlazqo şəhərində keçirilən Birlik Oyunlarında komanda gimnastikası finalında yıxıldıqdan sonra xəstəxanaya yerləşdirilib.

İdman.Biz bunu “Independent” qəzetinə istinadən bildirir.

19 yaşlı Lenqton üfüqi ştanq hərəkəti zamanı başı yerə yıxılıb. O, bir neçə dəqiqə tibbi yardım aldıqdan sonra xərəkdə aparılıb. Komanda rəsmilərinin sözlərinə görə, Lenqton huşunu itirib, hərəkət edib və həkimlərlə danışıb.
İngiltərə komandası açıqlamasında bildirib ki, “dərhal müdaxilə edən və yardım göstərən tibb qruplarına minnətdarıq. O, xəstəxanaya aparılıb və məlumat əldə edilən kimi əlavə məlumat paylaşacağıq”.

İngiltərə gimnastı Lyuk Uaythaus əlavə edib ki, “bildiyimiz qədəri ilə o, yaxşıdır. Gimnastika çox təhlükəli idman növüdür və bu kimi tədbirlər bizə bunu xatırladır”.

Yarışlar bərpa edildikdən sonra İngiltərə komanda yarışında gümüş medal qazanıb. Birinci Kanada olub. Avstraliyalılar bürünc medal qazanıblar.

Lenqton zədələnmiş altıqat Olimpiya mükafatçısı Maks Uitlokun əvəzedicisi olaraq İngiltərə komandasına daxil edilib.

İdman.Biz
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