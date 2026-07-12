12 İyul 2026
AZ

Azərbaycanın “Flame” komandası Avropada qızıl medal qazandı - FOTO

Gimnastika
Xəbərlər
12 İyul 2026 21:55
60
Azərbaycanın “Flame” komandası Avropada qızıl medal qazandı - FOTO

Azərbaycanın “Flame” komandası İtaliyanın Pistoya şəhərində keçirilən “Gimnastika hamı üçün” növü üzrə beşinci “European Gym for Life Challenge” festivalında qızıl medala layiq görülüb.

İdman.Biz Gimnastika Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yarışda 21 ölkədən 4000-ə yaxın gimnast iştirak edib. Azərbaycanı təmsil edən “Flame” komandası 74 kollektiv arasında uğurlu çıxışı ilə diqqət çəkib.

Komandamız kiçik komandalar kateqoriyasında təqdim etdiyi kompozisiya ilə həm tamaşaçıların, həm də münsiflər heyətinin rəğbətini qazanaraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

Qaliblərin mükafatlandırılması mərasimində Avropa Gimnastikasının prezidenti Fərid Qayıbov da iştirak edib.

Pistoyada gimnastika bayramı iyulun 12-dən 16-dək keçirilən “EUROGYM 2026” festivalı ilə davam edir. İki ildən bir təşkil olunan festival bu dəfə 25 ölkədən 5000-ə yaxın iştirakçını bir araya gətirib.

Kütləviliyi və rəngarəng proqramı ilə seçilən “EUROGYM” müxtəlif yaş qruplarından olan gimnastlara bacarıqlarını nümayiş etdirmək, təcrübə mübadiləsi aparmaq və beynəlxalq dostluq əlaqələrini möhkəmləndirmək imkanı yaradır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan gimnastları SCALABISCUP beynəlxalq turnirini 12 medalla başa vurublar
01:08
Gimnastika

Azərbaycan gimnastları SCALABISCUP beynəlxalq turnirini 12 medalla başa vurublar - FOTO

Turnirdə Azərbaycanı müxtəlif yaş kateqoriyalarında ümumilikdə 13 gimnast təmsil edib
Plyuşenko oğlunun Azərbaycan millisinə keçməsi barədə: “Rusiyada o heç kimə lazım deyildi”
11 İyul 22:39
Gimnastika

Plyuşenko oğlunun Azərbaycan millisinə keçməsi barədə: “Rusiyada o heç kimə lazım deyildi”

Aleksandr Plyuşenko 2026/2027 mövsümündən etibarən beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanı təmsil edəcək
Olimpiya Oyunlarının bürünc medalçısı gimnastlarımıza ustad dərsi keçib
11 İyul 22:15
Gimnastika

Olimpiya Oyunlarının bürünc medalçısı gimnastlarımıza ustad dərsi keçib - FOTO

Morandi öz zəngin beynəlxalq yarış təcrübəsini gənc gimnastlarla bölüşüb
Azərbaycan komandası "European Gym for Life Challenge" festivalında birinci olub
11 İyul 15:38
Gimnastika

Azərbaycan komandası "European Gym for Life Challenge" festivalında birinci olub

“Flame” 74 komandanı geridə qoyaraq çempion oldu
Dünya Gimnastika Federasiyası Rusiya ilə bağlı qərarı alqışladı
11 İyul 14:37
Gimnastika

Dünya Gimnastika Federasiyası Rusiya ilə bağlı qərarı alqışladı

Qurum hesab edir ki, idman siyasi amillərdən asılı olmamalıdır
Fərid Qayıbov: “Yaxın aylarda bizi çoxlu maraqlı hadisələr gözləyir”
10 İyul 11:27
Gimnastika

Fərid Qayıbov: “Yaxın aylarda bizi çoxlu maraqlı hadisələr gözləyir”

Fərid Qayıbov Avropa gimnastikasında yarış mövsümünün əsas hadisələrindən danışıb

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
11 İyul 01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir
“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi
10 İyul 23:16
Boks

“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gecənin xüsusi qonaqları sırasında dünya boksunun tanınmış simaları yer alır