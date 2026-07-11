Olimpiya Oyunlarının bürünc medalçısı gimnastlarımıza ustad dərsi keçib - FOTO

11 iyul tarixində Milli Gimnastika Arenasında idman gimnastikası üzrə London 2012 Yay Olimpiya Oyunlarının bürünc medalçısı, Matteo Morandi tərəfindən ustad dərsi keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, ustad dərsində kişi idman gimnastikası üzrə milli komandamızın üzvləri iştirak ediblər.
Təlim zamanı Matteo Morandi öz zəngin beynəlxalq yarış təcrübəsini gənc gimnastlarla bölüşərək müxtəlif gimnastika elementlərinin texniki icrası, məşq prosesinin səmərəli təşkili və yarışlara hazırlıq prinsipləri barədə ətraflı məlumat verib.
Ustad dərsi boyunca iştirakçılar məşq prosesində fərdi yanaşmanın əhəmiyyəti, hərəkətlərin düzgün texnikası və yüksək nəticələrin əldə olunması üçün vacib məqamlarla tanış olublar. Gimnastlar, həmçinin onları maraqlandıran sualları ünvanlamaq və dünya səviyyəli idmançının təcrübəsindən faydalanmaq imkanı əldə ediblər.