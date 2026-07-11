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Plyuşenko oğlunun Azərbaycan millisinə keçməsi barədə: “Rusiyada o heç kimə lazım deyildi”

Gimnastika
Xəbərlər
11 İyul 2026 22:39
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Plyuşenko oğlunun Azərbaycan millisinə keçməsi barədə: “Rusiyada o heç kimə lazım deyildi”

İkiqat Olimpiya çempionu və məşqçi Yevgeni Plyuşenko oğlu Aleksandrın Azərbaycan millisinə keçidi barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, Aleksandr Plyuşenkonun 2026/2027 mövsümündən etibarən beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan bayrağı altında çıxış etməsinə icazə verilib.

- İndi Azərbaycana gedirik, təlim-məşq toplanışındayıq. İki həftəyə gedəcəyik, orada məşq edəcəyik. Həm orada, həm burada məşq edəcəyik.

- Sizcə, şansları nə qədərdir...

- Əla şansları var!

- Rusiyadan daha yaxşı olacaq?

- İstəyirəm ki, övladım yarışmağa başlasın. Heç kim burada onu istəmirdi. Düzünü desək, hamı deyirdi ki, o, bizim rusiyalı idmançılarımıza çata bilməz. Əgər o, İvan İvanoviç İvanoviç olsaydı, heç kim fərqinə varmazdı.
O, beynəlxalq arenaya çıxmalı, konki sürməli, yarışmalıdır. Həqiqətən də dünya səhnəsində olmalıdır. Çünki, düzünü desəm, burada pisləşirik. Kirova, Permə getmək - əlbəttə ki, əladır. Yekaterinburqa, Moskva vilayətinə getmək - bu, fantastikdir. Amma bu, idmançılarımızın deqradasiyasıdır.

Çox şadam ki, Olimpiya Komitəsimiz və Anton Tarieliyeviç Sixarulidzenin təmsil etdiyi Fiqurlu Konkisürmə Federasiyası idmançılarımızı buraxmağa müvəffəq olublar. Hələlik bir-bir olsa belə, yetkin idmançılarımıza hələ Qran Pridə yarışmağa icazə verilməsə belə, ən azı bu, irəliyə doğru bir addımdır. Yenidən inkişaf edəcəyik, beynəlxalq arenaya yenidən çıxacağıq və çox mötəbər yerləri tutacağıq”, - deyə “Lotus Media” Plyuşenkonun sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
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