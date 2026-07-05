6 İyul 2026
AZ

Koimbrada medal yağışı: Azərbaycan gimnastlarından parlaq nəticə - FOTO/VİDEO

Gimnastika
Xəbərlər
5 İyul 2026 23:28
73
Koimbrada medal yağışı: Azərbaycan gimnastlarından parlaq nəticə - FOTO/VİDEO

Azərbaycanın batut gimnastikası və tamblinq üzrə təmsilçiləri Portuqaliyanın Koimbra şəhərində keçirilən Dünya kubokunun final mərhələsində medallar qazanıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, batut gimnastikası üzrə fərdi proqramda Maqsud Mahsudov 61.440 xal toplayaraq yarışı yeddinci pillədə başa vurub.

Kişilərin sinxron proqramında isə Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasov bürünc medal əldə ediblər.

Tamblinq üzrə mübarizədə Mixail Malkin bütün rəqiblərini qabaqlayıb. O, 32.300 xalla qızıl medal qazanıb. Tofiq Əliyev isə 29.300 xalla üçüncü yeri tutaraq bürünc medala sahib çıxıb. Gümüş medal Portuqaliya təmsilçisi Vasko Pesoya qismət olub.

Azərbaycan gimnastları eyni gündə keçirilən “Coimbra GymFest” beynəlxalq turnirində də uğurlu çıxışları ilə yadda qalıblar. Batut gimnastikası üzrə fərdi proqramda Maqsud Mahsudov qızıl, Hüseyn Abbasov isə gümüş medal qazanıb.

Tamblinq üzrə komanda yarışlarında Aleksey Karataşov, Bilal Qurbanov və Hüseyn Əsədullayev fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Fərdi proqramda Bilal Qurbanov qızıl, Aleksey Karataşov isə bürünc medal əldə edib. Bundan başqa, Sənan Rzazadə qızıl, Əsnad Niftiyeva və Xədicə Məmmədzadə gümüş medalla turniri başa vurublar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mustafayeva və Dolmatov dünya aerobikasını fəth edirlər - İDMAN.BİZ məşqçi və idmançılarla danışıb
2 İyul 14:19
Gimnastika

Mustafayeva və Dolmatov dünya aerobikasını fəth edirlər - İDMAN.BİZ məşqçi və idmançılarla danışıb

Dünya Kubokunda ikinci qələbə dünya çempionatı öncəsi yüksək hazırlığın göstəricisi oldu
Avropa Gimnastikası Federasiyası rusiyalılara görə növbədənkənar iclası təxirə salıb
30 İyun 14:56
Gimnastika

Avropa Gimnastikası Federasiyası rusiyalılara görə növbədənkənar iclası təxirə salıb

Qərar vəziyyətin daha ətraflı qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar verilib
Gimnastlarımız Çində keçirilən Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar - FOTO
29 İyun 14:44
Gimnastika

Gimnastlarımız Çində keçirilən Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar - FOTO

Azərbaycan aerobika gimnastları Nankində uğurlu nəticələrə imza atıblar
Bədii gimnastımızdan bir ildə iki uğur
24 İyun 11:47
Gimnastika

Bədii gimnastımızdan bir ildə iki uğur

Eminə Əhmədova buraxılış imtahanında 200 bal toplayıb
Məktəblilərin Olimpiasındada bədii gimnastika yarışlarına yekun vurulub
23 İyun 22:13
Gimnastika

Məktəblilərin Olimpiasındada bədii gimnastika yarışlarına yekun vurulub

İki gün davam edən yarışlarda 30 məktəbli gimnast mükafatlandırılıb
Azərbaycan idmanının iki ulduzu “UFC Fight Night Baku” ərəfəsində bir araya gəldi
22 İyun 22:17
Gimnastika

Azərbaycan idmanının iki ulduzu “UFC Fight Night Baku” ərəfəsində bir araya gəldi - FOTO

Görüş zamanı idmançılar bir-birlərinə hədiyyə də veriblər

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur
4 İyul 23:50
Basketbol

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Turnirin ən dəyərli basketbolçusu (MVP) "Neftçi" klubunun və milli komandamızın üzvü Arika Karter seçilib
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
4 İyul 00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
3 İyul 22:28
Basketbol

"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

"Neftçi", bu mərhələdə C qrupunun ikincisi ilə qarşılaşacaq
DÇ-2026: Mərakeş Kanadanı darmadağınla keçərək 1/4 finala yüksəlir
4 İyul 23:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Mərakeş Kanadanı darmadağınla keçərək 1/4 finala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Afrikalılar Fransa - Paraqvay matçının qalibi ilə rastlaşacaqlar