Mustafayeva və Dolmatov dünya aerobikasını fəth edirlər - İDMAN.BİZ məşqçi və idmançılarla danışıb

Azərbaycanın aerobika gimnastikası üzrə qarışıq cütlüyü Vladimir Dolmatov və Mədinə Mustafayeva son illərdə idman aerobikası üzrə dünya liderlərindən birinə çevrilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu fakt növbəti dəfə Nankində(Çin) keçirilən Dünya Kubokunda təsdiqini tapıb. Duet möhtəşəm çıxışı ilə mövsümdə ikinci qələbəsini qazanıb.
Çində əldə olunan uğurun diqqətçəkən tərəfi gimnastların çıxış zamanı əsl geri dönüş etməsi olub. Onlar finala dördüncü pillədən yüksəlsələr də, həlledici kompozisiyaya görə 19.000 xal toplayaraq Rusiya təmsilçiləri Danila Kudinov və Sofiya Yasnitskayanı geridə qoyublar.
Cütün son bir neçə mövsümdəki nəticələrinə nəzər saldıqda proqramların çətinlik dərəcəsinin tədricən artırılması, çıxışların sabitliyi və müxtəlif turnirlərin final mərhələlərində ustalıq səviyyəsinin yüksəlməsi xüsusi diqqət çəkir. Dolmatov və Mustafayevanın əsl sıçrayışı iki il əvvəl İtaliyada keçirilən dünya çempionatında gümüş medal qazandıqları vaxt baş verdi. Həmin nəticə sanki növbəti uğurlar üçün katalizator rolunu oynadı. Xüsusilə ötən mövsüm onlar Portuqaliyada Dünya Kubokunun qalibi oldular, Tokioda keçirilən analoji yarışda gümüş medal qazandılar, Çenduda təşkil olunan Ümumdünya Oyunlarını ikinci pillədə başa vurdular və nəhayət, Gəncədə keçirilən Avropa çempionatında qızıl medal əldə edərək mövsümü möhtəşəm notla tamamladılar.
Cütlük bu mövsümdə də yüksək səviyyəsini qoruyur. Mövsümün əsas yarışı sentyabrın 11-13-də Pamplonada keçiriləcək dünya çempionatı olacaq. Buna görə də Nankindəki Dünya Kubokunda əldə olunan uğur hazırkı hazırlıq səviyyəsinin vacib göstəricisi kimi qiymətləndirilir.
Son nəticələri dəyərləndirən Mustafayeva bunu sabitliyin bəhrəsi hesab edib:
“Biz sabitlik üzərində çox çalışmışıq. Bəzən proqramı bir qədər az risklə, amma səhvsiz yerinə yetirmək daha yaxşıdır. İndi ən məsuliyyətli yarışlarda belə diqqətimizi qoruyub saxlaya bilirik”, – deyə idmançı İdman.Biz-ə açıqlamasında bildirib.
Dolmatov isə tərəfdaşlar arasında qarşılıqlı anlaşmanın əhəmiyyətini vurğulayıb:
“Biz bir-birimizi daha yaxşı başa düşməyə başlamışıq. Qarışıq cütlükdə təkcə texnika və fiziki hazırlıq deyil, həm də tam qarşılıqlı anlaşma vacibdir. Bu isə yalnız təcrübə ilə formalaşır”.
Azərbaycanın aerobika üzrə milli komandasının baş məşqçisi Marian Kolev də yetirmələrinin çıxışından böyük məmnunluq duyduğunu gizlətməyib. O, redaksiyamıza açıqlamasında onların 2024-cü il dünya çempionatında qazandıqları gümüş medalın tarixçəsini xatırladıb:
“Hər bir idmançının yetişməsi üçün vaxt lazımdır. Mədinə və Vladimir əvvəllər də yüksək səviyyədə çıxış edirdilər. Amma müxtəlif səbəblərdən dünya və Avropa çempionatlarında medal qazana bilmirdilər. Bəs niyə Pesaroda hər şey uğurlu alındı? Bilirsiniz, yarış başlamazdan az əvvəl proqramımızı dəyişdik. Dünya çempionatından əvvəl onu Bolqarıstandakı turnirdə sınaqdan keçirdik və həm tamaşaçılar, həm də hakimlər bu proqramı çox bəyəndilər. Məhz həmin kompozisiya ilə dünya çempionatında çıxış edərək gümüş medal qazandılar. Bundan əlavə, təsnifat mərhələsinin nəticələrinə əsasən Dolmatov və Mustafayeva Çenduda keçirilən Ümumdünya Oyunlarına vəsiqə qazandılar və orada da gümüş medal əldə etdilər”.
Şübhə yoxdur ki, Vladimir Dolmatov və Mədinə Mustafayevadan ibarət qarışıq cütlük inkişafını davam etdirəcək və ən nüfuzlu beynəlxalq yarışlarda medal kolleksiyasını daha da zənginləşdirəcək.