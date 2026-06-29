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Gimnastlarımız Çində keçirilən Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar - FOTO

Gimnastika
Xəbərlər
29 İyun 2026 14:44
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Gimnastlarımız Çində keçirilən Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar - FOTO

Azərbaycan aerobika gimnastları Çinin Nankin şəhərində keçirilmiş Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yarışda ölkəmizi fərdi proqramda Sara Əlixanlı, qarışıq cütlük proqramında isə Mədinə Mustafayeva və Vladimir Dolmatov təmsil ediblər.

Təsnifat mərhələsinin nəticələrinə əsasən, Sara Əlixanlı 17.900 xal, Mədinə Mustafayeva və Vladimir Dolmatov isə 18.600 xal toplayaraq final mərhələsinə vəsiqə qazanıblar.

Finalda qarışıq cütlük 19.100 xalla rəqiblərini geridə qoyaraq qızıl medalın sahibi olub. Sara Əlixanlı isə 18.050 xalla altıncı yerdə qərarlaşıb.

İdman.Biz
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