Akrobatlarımızdan Dünya kubokunda qızıl medal - FOTO

Polşanın Jeşuv şəhərində akrobatika gimnastikası üzrə Dünya kuboku keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda Azərbaycan gimnastları uğurlu çıxış ediblər. Böyüklərdən ibarət qadın qrupumuz qızıl medal qazanıb.
Komandamızın heyətində Anahita Bəşiri, Nəzrin Zeyniyeva və Zəhra Rəşidova yer alıblar. Onlar bütün rəqiblərini qabaqlayaraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.
Gənclərdən ibarət qadın qrupumuz da turniri medalsız başa vurmayıb. Ayan Hacılı, Aylin Məmmədova və Firuzə Qasımzadə gümüş medal əldə ediblər.
Beləliklə, Azərbaycan gimnastları Jeşuvdakı Dünya kubokunu iki medalla tamamlayıblar.