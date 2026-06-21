21 İyun 2026
AZ

Akrobatlarımızdan Dünya kubokunda qızıl medal - FOTO

Gimnastika
Xəbərlər
21 İyun 2026 21:41
91
Akrobatlarımızdan Dünya kubokunda qızıl medal - FOTO

Polşanın Jeşuv şəhərində akrobatika gimnastikası üzrə Dünya kuboku keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda Azərbaycan gimnastları uğurlu çıxış ediblər. Böyüklərdən ibarət qadın qrupumuz qızıl medal qazanıb.

Komandamızın heyətində Anahita Bəşiri, Nəzrin Zeyniyeva və Zəhra Rəşidova yer alıblar. Onlar bütün rəqiblərini qabaqlayaraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.

Gənclərdən ibarət qadın qrupumuz da turniri medalsız başa vurmayıb. Ayan Hacılı, Aylin Məmmədova və Firuzə Qasımzadə gümüş medal əldə ediblər.

Beləliklə, Azərbaycan gimnastları Jeşuvdakı Dünya kubokunu iki medalla tamamlayıblar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Gimnastlarımız Stavropolda iki medal qazandılar
21:19
Gimnastika

Gimnastlarımız Stavropolda iki medal qazandılar

Mixail Malkin tamblinq yarışlarında qızıl, Adil Hacızadə isə gümüş medal əldə edib
Bədii gimnastlarımızın Pekində final həyəcanı - FOTO
19:56
Gimnastika

Bədii gimnastlarımızın Pekində final həyəcanı - FOTO

Azərbaycan təmsilçiləri Dünya kubokunda qrup və fərdi proqramda final mərhələsinə yüksəliblər
Bakıda ilk dəfə Avropa Gimnastikasının Konqresi keçiriləcək
19 İyun 16:20
Gimnastika

Bakıda ilk dəfə Avropa Gimnastikasının Konqresi keçiriləcək

Konqres 2027-ci il dekabrın 10-11-də baş tutacaq
Kişi və qadın idman gimnastikası üzrə Bakı çempionatı keçirilir - FOTO
19 İyun 14:24
Gimnastika

Kişi və qadın idman gimnastikası üzrə Bakı çempionatı keçirilir - FOTO

Yarış mayın 20-də yekunlaşacaq
Kişi və qadın idman gimnastikası üzrə Açıq Bakı çempionatı keçiriləcək
16 İyun 13:25
Gimnastika

Kişi və qadın idman gimnastikası üzrə Açıq Bakı çempionatı keçiriləcək

Yarış mayın 20-də yekunlaşacaq
Fəvvarələr meydanında gimnastika şousu: 900 iştirakçı, 60 komanda - FOTO
14 İyun 18:42
Gimnastika

Fəvvarələr meydanında gimnastika şousu: 900 iştirakçı, 60 komanda - FOTO

Fəvvarələr meydanında keçirilən beynəlxalq tədbirdə rəngarəng şou proqramlar nümayiş etdirilib

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub