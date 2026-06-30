30 İyun 2026
AZ

Avropa Gimnastikası Federasiyası rusiyalılara görə növbədənkənar iclası təxirə salıb

Gimnastika
Xəbərlər
30 İyun 2026 14:56
63
Avropa Gimnastikası Federasiyası rusiyalılara görə növbədənkənar iclası təxirə salıb

Avropa Gimnastikası Federasiyası növbədənkənar Baş Assambleyanın onlayn formatda keçirilmə tarixini dəyişib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qurumun rəsmi açıqlamasında bu qərarın Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının (FIG) Rusiya və Belarus idmançılarına bayraq və himnləri altında beynəlxalq yarışlarda iştirak icazəsi verməsindən sonra Avropadakı vəziyyətin daha ətraflı qiymətləndirilməsi zərurəti ilə əlaqədar qəbul edildiyi bildirilib.

“Bazar ertəsi, 29 iyun 2026-cı ildə Avropa Gimnastikası Federasiyası Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının Rusiya və Belarus idmançılarına heç bir məhdudiyyət olmadan yarışlarda iştirak etməyə icazə verməsi ilə bağlı qərarı müzakirə etmək üçün növbədənkənar Baş Assambleya keçirməyi planlaşdırmışdı.

Baş Assambleyada 3-cü virtual növbədənkənar Baş Assambleyanın mümkün qədər tez, lakin ən geci 3 avqust 2026-cı il tarixinədək təxirə salınması barədə qərar qəbul edildi. Bu qərar Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının 18 may 2026-cı il tarixli, Rusiya və Belarus idmançılarına tətbiq edilən bütün məhdudiyyətlərin və xüsusi qaydaların ləğvi ilə bağlı qərarından sonra Avropadakı vəziyyətin öyrənilməsi üçün daha çox vaxta ehtiyac olduğu əsas gətirilərək verildi”, - deyə federasiyanın bəyanatında bildirilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Gimnastlarımız Çində keçirilən Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar - FOTO
29 İyun 14:44
Gimnastika

Gimnastlarımız Çində keçirilən Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar - FOTO

Azərbaycan aerobika gimnastları Nankində uğurlu nəticələrə imza atıblar
Bədii gimnastımızdan bir ildə iki uğur
24 İyun 11:47
Gimnastika

Bədii gimnastımızdan bir ildə iki uğur

Eminə Əhmədova buraxılış imtahanında 200 bal toplayıb
Məktəblilərin Olimpiasındada bədii gimnastika yarışlarına yekun vurulub
23 İyun 22:13
Gimnastika

Məktəblilərin Olimpiasındada bədii gimnastika yarışlarına yekun vurulub

İki gün davam edən yarışlarda 30 məktəbli gimnast mükafatlandırılıb
Azərbaycan idmanının iki ulduzu “UFC Fight Night Baku” ərəfəsində bir araya gəldi
22 İyun 22:17
Gimnastika

Azərbaycan idmanının iki ulduzu “UFC Fight Night Baku” ərəfəsində bir araya gəldi - FOTO

Görüş zamanı idmançılar bir-birlərinə hədiyyə də veriblər
Məktəblilər arasında bədii gimnastika yarışları start götürüb
22 İyun 21:47
Gimnastika

Məktəblilər arasında bədii gimnastika yarışları start götürüb - FOTO

Günün yekunlarına əsasən qaliblər müəyyənləşib
Akrobatlarımızdan Dünya kubokunda qızıl medal - FOTO
21 İyun 21:41
Gimnastika

Akrobatlarımızdan Dünya kubokunda qızıl medal - FOTO

Azərbaycanın qadın qrupları Polşadakı yarışda qızıl və gümüş medala sahib olub

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
29 İyun 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Stiven Eustakionun 90+2-ci dəqiqədə vurduğu qol CAR-ı DÇ-2026-dan kənarlaşdırıb

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar
29 İyun 22:04
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar - YENİLƏNİR + FOTO

50 kq çəki dərəcəsi Azərbaycan finalı ilə yadda qalıb