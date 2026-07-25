Azərbaycan milisinin keçmiş gimnastı dünya çempionatının səfiri oldu

Azərbaycan bədii gimnastikasının ən titullu nümayəndələrindən biri olan Aliyə Qarayeva Frankfurt-Maynda baş tutacaq dünya çempionatının səfiri seçilib.
İdman.Biz Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasına (FIG) istinadən xəbər verir ki, 38 yaşlı keçmiş idmançı dünya birinciliyinin təbliğatı üzrə tədbirlərdə iştirak edəcək, müsahibələr verəcək və avtoqraf-sessiyalar keçirəcək.
Qeyd edək ki, Aliyə Qarayeva Rusiyada anadan olub və 2005-ci ilə qədər bu ölkəni təmsil edib. Daha sonra Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edərək milli yığmanın şərəfini qorumağa başlayıb.
O, əsas beynəlxalq uğurlarını məhz Azərbaycan millisinin heyətində qazanıb. 2007-ci ildə Bakıda keçirilən Avropa çempionatında iplə hərəkətlərdə qızıl, komanda hesabında isə bürünc medal qazanıb.
2009-cu ildə azərbaycanlı gimnast dünya çempionatında topla hərəkətlərdə gümüş, komanda yarışlarında bürünc, eləcə də Azərbaycan millisinin heyətində Avropa çempionatının gümüş mükafatçısı olub.
2010-cu ildə Moskvada keçirilən dünya çempionatında Qarayeva fərdi növlərdə üç bürünc medal (halqa, top və lentlə) qazanıb, həmçinin Azərbaycan yığmasının komanda hesabında üçüncü yeri tutmasına kömək edib.
Karyerasının en böyük uğurlarından birini 2011-ci ildə fərdi çoxnövçülükdə dünya çempionatının bürünc mükafatçısı olmaqla əldə edib. Bundan əlavə, Qarayeva 2010 və 2012-ci illər Avropa çempionatlarında çoxnövçülükdə üçüncü yeri tutub.
İdman karyerasını başa vurduqdan sonra Qarayeva ailəsi ilə birgə daimi yaşamaq üçün Frankfurt-Mayn şəhərinə köçüb.
Əlavə edək ki, bədii gimnastika üzrə dünya çempionatı avqustun 12-dən 16-dək Frankfurtda keçiriləcək.