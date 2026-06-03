3 İyun 2026
AZ

Bakı akrobatika və aerobika üzrə Dünya Kubokuna ev sahibliyi edəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Gimnastika
İcmal
3 İyun 2026 15:49
60
Bakı akrobatika və aerobika üzrə Dünya Kubokuna ev sahibliyi edəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İlin əvvəlindən etibarən müxtəlif gimnastika növləri üzrə Dünya Kuboku mərhələlərinə ev sahibliyi edən Bakı bu dəfə akrobatika və aerobika üzrə yarışları qəbul edəcək. İyunun 5-7-də Milli Gimnastika Arenasında qeyri-olimpiya növlərinin nümayəndələri maraqlı formatda mübarizə aparacaqlar.

İdman.Biz xəbər verir ki, ötən il paytaxtda akrobatika gimnastikası üzrə Dünya Kuboku keçirilmişdi. Bu dəfə isə proqrama aerobika üzrə mərhələ də əlavə olunub. Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Marian Kolev yarışın maraqlı ssenari üzrə təşkil olunacağını bildirib.

“Azarkeşlər üçün yarışları izləmək xüsusilə maraqlı olacaq. Çünki onlar eyni vaxtda iki gimnastika növünün nümayəndələrinin çıxışlarını seyr edə biləcəklər. Buna görə də turnirin formatı kifayət qədər maraqlı görünür və mərhələ həm iştirakçıları, həm də tamaşaçıları sonadək gərginlikdə saxlayacaq”, - deyə Kolev qeyd edib.

Komandanın heyətində Avropa çempionları Vladimir Dolmatov və Mədinə Mustafayeva yer alıblar. Həmçinin qadınlardan ibarət üçlük - Arzu Ağayeva, Leyla Bejanova və Xədicə Quliyeva də bacarıqlarını nümayiş etdirəcək.

Kolev evdə keçiriləcək yarışın komanda üçün mühüm sınaq olacağını da vurğulayıb:

“Ötən il Gəncədə keçirilən Avropa çempionatında çıxış etdik, indi isə milli yenidən Bakıda doğma azarkeşlər önündə proqramlarını nümayiş etdirməyə hazırlaşır. Dünya Kubokuna böyük məsuliyyət və yüksək ümidlərlə yanaşırıq. Əsas gözləntilərimiz isə qarışıq cütlük olan Mədinə Mustafayeva və Vladimir Dolmatovla bağlıdır”, - deyə bolqar mütəxəssis bildirib.

Turnirdə İtaliya, Bolqarıstan, Rusiya, Türkiyə, Əlcəzair və Ukrayna da daxil olmaqla yeddi ölkədən aerobika ustaları iştirak edəcəklər. Ümumilikdə xalça üzərinə 33 gimnast çıxacaq.

Akrobatika üzrə Dünya Kubokunda isə Avstraliya, Qazaxıstan, İspaniya, Gürcüstan, Rusiya, Bolqarıstan, Polşa və Ukrayna təmsilçiləri qüvvələrini sınayacaqlar. Yarışda iştirak edəcək gimnastların sayı 100-ü ötüb.

Azərbaycanı kişilərdən ibarət duetlərdə Daniel Abbasov və Murad Rəfiyev, həmçinin Seymur Cəfərov və Rəsul Seyidli təmsil edəcəklər. Bundan əlavə, Anahita Başiri, Zəhra Rəşidova və Nəzrin Zeyniyevadan ibarət qadın qrupu da iştirak ərizəsində yer alıb.

Dünya Kubokunun əsas favoritlərindən biri ötən il Ümumdünya Oyunlarının gümüş medalını qazanan, həmçinin Dünya Kuboku seriyasının yekun qalibi olan Murad Rəfiyev və Daniel Abbasov duetidir. Azərbaycan akrobatlarının nailiyyətləri sırasında dünya çempionluğu titulu da var.

Qadın qrupu isə bu mövsüm Belçikada keçirilən Dünya Kuboku mərhələsində birinci yeri tutub və doğma meydanda uğurunu təkrarlamaq əzmindədir.

Zəki Feyzullayev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Aerobika gimnastikası üzrə millimizin Dünya Kuboku üçün heyəti bəlli olub
15:13
Gimnastika

Aerobika gimnastikası üzrə millimizin Dünya Kuboku üçün heyəti bəlli olub

Turnirdə 10-a yaxın ölkənin idmançıları mübarizə aparacaqlar
Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub
2 İyun 17:03
Gimnastika

Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub

Turnirdə 10-dan çox ölkənin idmançıları medallar uğrunda mübarizə aparacaq
Azərbaycan gimnastları Avropa Çempionatında 11-ci olublar
31 May 00:37
Gimnastika

Azərbaycan gimnastları Avropa Çempionatında 11-ci olublar - FOTO

Fərdi çoxnövçülük yarışlarında isə Fidan Qurbanlı 32-ci yerdə qərarlaşıb
Aerobika və akrobatika gimnastikası üzrə Bakı birinciliyinə yekun vurulur - FOTO/VİDEO
30 May 13:37
Gimnastika

Aerobika və akrobatika gimnastikası üzrə Bakı birinciliyinə yekun vurulur - FOTO/VİDEO

Bakı birinciliyində medal sahibləri bəlli olacaq
Ukraynalı gimnastın addımı gündəm oldu - VİDEO
29 May 17:28
Gimnastika

Ukraynalı gimnastın addımı gündəm oldu - VİDEO

Sofiya Krainska medal mərasimində Rusiya himninə reaksiya verib
Bakıda keçiriləcək Dünya Kubokunun iştirakçıları açıqlandı
29 May 16:55
Gimnastika

Bakıda keçiriləcək Dünya Kubokunun iştirakçıları açıqlandı

Milli Gimnastika Arenasında yeddi ölkənin idmançıları mübarizə aparacaq

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO
31 May 22:48
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO

Gənclərdən ibarət millimiz Avropa Kubokunu iki qızıl və üç bürünclə başa vurub
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq