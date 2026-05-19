19 May 2026
AZ

Himara meri Milli Gimnastika Arenasında olub - FOTO

Gimnastika
Xəbərlər
19 May 2026 09:21
184
Himara meri Milli Gimnastika Arenasında olub - FOTO

Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində Bakıda səfərdə olan Albaniyanın Himara şəhərinin meri Vanqel Tavo və nümayəndə heyətinin üzvləri Milli Gimnastika Arenasına baş çəkiblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, qonaqlara arenanın infrastrukturu, burada keçirilən beynəlxalq yarışlar və idman tədbirləri barədə məlumat verilib.

Nümayəndə heyəti kompleksin imkanları, yarışların təşkili üçün yaradılan şərait və idmançılar üçün nəzərdə tutulan bölmələrlə tanış olub. Görüş zamanı Milli Gimnastika Arenasının beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmək baxımından mühüm idman məkanlarından biri olduğu diqqətə çatdırılıb.

Səfər çərçivəsində qonaqlar arenanın müxtəlif zonalarına baxış keçirib və idman infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avropa Gimnastikası rusiyalı idmançılara tətbiq olunan sanksiyaların ləğvini müzakirə edəcək
18 May 15:18
Gimnastika

Avropa Gimnastikası rusiyalı idmançılara tətbiq olunan sanksiyaların ləğvini müzakirə edəcək

Qərar cari həftənin sonunadək qəbul oluna bilər
Rusiya gimnastlarına bayraq və himn icazəsi verilib
18 May 12:16
Gimnastika

Rusiya gimnastlarına bayraq və himn icazəsi verilib

“World Gymnastics” beynəlxalq turnirlərlə bağlı məhdudiyyəti aradan qaldırıb
Azərbaycan gimnastları “AGF Trophy”ni 17 medalla başa vurublar
16 May 21:42
Gimnastika

Azərbaycan gimnastları “AGF Trophy”ni 17 medalla başa vurublar - FOTO

Yarışın sonuncu günü final həyəcanı ilə yadda qalıb
Azərbaycan gimnastları “AGF Trophy” turnirində daha iki medal qazanıblar
15 May 19:24
Gimnastika

Azərbaycan gimnastları “AGF Trophy” turnirində daha iki medal qazanıblar - FOTO

Yarış sabah başa çatacaq
Bakıda bürünc medal qazanan gimnast: “Mənim üçün yaxşı təcrübə oldu”
15 May 17:46
Gimnastika

Bakıda bürünc medal qazanan gimnast: “Mənim üçün yaxşı təcrübə oldu”

Leyla Məmmədzadə doğma arenada çıxış etməyin motivasiya verdiyini deyib
Bədii gimnastika üzrə 10-cu bölgələrarası kubok keçiriləcək
15 May 13:40
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə 10-cu bölgələrarası kubok keçiriləcək

Yarış Neftçala Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq