“Bakı tamaşaçıları qarşısında xalçaya çıxmaq xoş idi” – Darya Varfolomeyevanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

20 Aprel 2026 17:25
Bədii gimnastika üzrə Olimpiya çempionu Darya Varfolomeyeva Bakıda keçirilən Bədii gimnastika üzrə Dünya Kubokunda üç qızıl və bir gümüş medal qazanıb. Almaniyalı idmançı top, gürzlər və lentlə hərəkətlərdə qalib olub, çoxnövçülükdə isə ikinci yeri tutub.

Varfolomeyeva Azərbaycan paytaxtına növbəti səfəri ilə bağlı təəssüratlarını və gələcək planlarını İdman.Biz ilə bölüşüb.

- Turnir sizin üçün həqiqətən çox uğurlu alındı. Maksimum nəticəyə köklənmişdiniz?

- Bakıya yenidən gəlməyimə şadam. Tamaşaçılar qarşısında mövsüm ərzində daha da təkmilləşdirəcəyim proqramları nümayiş etdirdim. Başa düşürəm ki, üzərində işləməli olduğum məqamlar var və harada artırmalı olduğumu bilirəm. Növbəti yarışlarda kompozisiyaları daha da cilalayacağam.

- Bakı səfəri üçün ilkin məqsədiniz nə idi?

- Mən daha çox medallar haqqında yox, çıxışımın həm məşqçimin, həm də mənim özümün xoşuna gəlməsi barədə düşünürdüm. Əsas məqsəd hazırkı səviyyəmizi görmək idi. Düşünürəm ki, ümumi mənzərə artıq aydındır.

- Nəticədən razı qaldınız?

- Bəli, hər şey normaldır. Bakı tamaşaçıları qarşısında xalçaya çıxmaq, yenidən Milli Gimnastika Arenasını görmək çox xoş idi. Burada öz ustalığını nümayiş etdirmək böyük zövq verir.

- Sevdiyiniz alət barədə sual gimnastlara tez-tez verilir. Siz necə cavab verərdiniz?

- Hər çıxışda maraqlı nəsə göstərməyə çalışıram və bütün proqramları sevirəm. Hər kompozisiya özünəməxsusdur, buna görə birini xüsusi ayıra bilmərəm.

- Gələn həftənin sonunda Bakıda Avropa Kuboku keçiriləcək. Orada iştirak edəcəksiniz?

- Təəssüf ki, bu turniri buraxacağam. Dünya Kuboku mərhələlərindən sonra diqqətimi mayın sonunda Varnada keçiriləcək Bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatına hazırlığa yönəldəcəyəm.

- Son illərdə bədii gimnastikada rəqabətin artdığını düşünürsünüz?

- Şübhəsiz, hər turnir gərgin mübarizə şəraitində keçir. Qalib gəlmək asan deyil, amma ilk növbədə proqramları təmiz yerinə yetirmək vacibdir. Startdan starta inkişaf etmək, stabillik üzərində işləmək lazımdır. Əlbəttə, rəqabət həmişə kömək edir – sən daha yaxşı olmaq üçün çalışırsan.

Zəki Feyzullayev
İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bədii gimnastika üzrə Dünya kubokunun qalibləri məlum oldu - FOTO
19 Aprel 20:54
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Dünya kubokunun qalibləri məlum oldu - FOTO

Milli Gimnastika Arenasında 42 ölkənin təmsilçisi mübarizə aparıb
Gimnastika federasiyaları arasında yeni əməkdaşlıq - FOTO
18 Aprel 21:53
Gimnastika

Gimnastika federasiyaları arasında yeni əməkdaşlıq - FOTO

Azərbaycan və Belarus gimnastika sahəsində birgə fəaliyyət göstərəcəklər
Fərid Qayıbov Belarus Gimnastika Federasiyasının prezidentini qəbul edib - FOTO
17 Aprel 18:08
Gimnastika

Fərid Qayıbov Belarus Gimnastika Federasiyasının prezidentini qəbul edib - FOTO

İki ölkə arasında gimnastika sahəsində yeni imkanlar
“Hər uğurdan sonra bədii gimnastikaya daha çox uşaq gəlir” - Nurlana Məmmədzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
17 Aprel 14:27
Gimnastika

“Hər uğurdan sonra bədii gimnastikaya daha çox uşaq gəlir” - Nurlana Məmmədzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının baş katibi Bakıda keçirilən beynəlxalq yarışlardan danışıb
Bakıda bədii gimnastika üzrə Dünya Kuboku yarışına start verildi - FOTO/VİDEO
17 Aprel 12:59
Gimnastika

Bakıda bədii gimnastika üzrə Dünya Kuboku yarışına start verildi - FOTO/VİDEO

Azərbaycanı turnirdə iki gimnast təmsil edir
“Azərbaycanda batut gimnastikasına münasibət dəyişib” – Vladimir Şulikinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO
16 Aprel 17:16
Gimnastika

“Azərbaycanda batut gimnastikasına münasibət dəyişib” – Vladimir Şulikinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO

Batut gimnastikası üzrə milli komandasının baş məşqçisi şəxsi həyatı barədə özəl açıqlamalar da verib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb
19 Aprel 14:40
Cüdo

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb - YENİLƏNİB\VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal görüşündən kənarda qaldı

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
19 Aprel 01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb