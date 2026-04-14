14 Aprel 2026
AZ

Portuqaliyada tarix yazan gimnastlar Vətənə qayıdıblar - FOTO/VİDEO

Gimnastika
Xəbərlər
14 Aprel 2026 06:16
597
Portuqaliyada tarix yazan gimnastlar Vətənə qayıdıblar - FOTO/VİDEO

Portuqaliyanın Portimao şəhərində keçirilən batut gimnastikası və tamblinq üzrə Avropa çempionatında tarix yazan Azərbaycan gimnastları Vətənə qayıdıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda iki gümüş qazanan komandanı media nümayəndələri, federasiya rəsmiləri və idmançıların ailə üzvləri qarşılayıblar.

Turnirdə tamblinq üzrə çıxışlar xüsusilə yaddaqalan olub. Komandamız final mərhələsində yüksək nəticə göstərərək gümüş medal qazanıb. Fərdi proqramda isə Tofiq Əliyev 29.300 xalla Avropa çempionatının gümüş medalına layiq görülüb. Bu nəticə onun Avropa çempionatlarında ardıcıl olaraq qazandığı ikinci gümüş medaldır.

Bu Avropa çempionatı Azərbaycan gimnastikası tarixində ilk dəfə olaraq həm gənclər, həm də böyüklər yaş kateqoriyalarında batut gimnastikası üzrə komanda hesabında, eləcə də ikili minibatut üzrə gənclər arasında final mərhələlərinə yüksəlməklə yadda qalıb.

Azərbaycan gimnastları Avropa çempionatında ümumilikdə mümkün olan 16 final mərhələsindən 13-nə yüksələrək yarışın ən uğurlu iştirakçıları sırasında yer alıblar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazandılar
13 Aprel 17:10
Gimnastika

Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazandılar

Komanda dəqiq və sinxron çıxışı ilə seçildi
Bədii gimnastika üzrə Dünya Kubokunda 40-dan çox ölkə iştirak edəcək
13 Aprel 14:39
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Dünya Kubokunda 40-dan çox ölkə iştirak edəcək

Üç gün davam edəcək gimnastika festivalı
Azərbaycanın aerobika gimnastları Bratislavada bürünc medal qazanıblar
13 Aprel 09:16
Gimnastika

Azərbaycanın aerobika gimnastları Bratislavada bürünc medal qazanıblar

Aerobika turnirində növbəti beynəlxalq uğur
Tofiq Əliyev: “Heyf ki, düşündüklərimi edə bilmədim” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + VİDEO
13 Aprel 01:48
Gimnastika

Tofiq Əliyev: “Heyf ki, düşündüklərimi edə bilmədim” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + VİDEO

Tamblinq üzrə Avropa çempionatının gümüş mükafatçısı çıxışını qiymətləndirib
Mixail Malkin: “Risk etdim, amma alınmadı” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + VİDEO
13 Aprel 00:21
Gimnastika

Mixail Malkin: “Risk etdim, amma alınmadı” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + VİDEO

Tamblinq üzrə dünya çempionu Avropa çempionatındakı çıxışı barədə danışıb
Azərbaycanın Avropadakı yekunları: tamblinqdə iki medal və batutda finallar - İDMAN.BİZ PORTUQUALİYADAN
12 Aprel 23:31
Gimnastika

Azərbaycanın Avropadakı yekunları: tamblinqdə iki medal və batutda finallar - İDMAN.BİZ PORTUQUALİYADAN

Batut gimnastikası, ikili mini-batut və tamblinq üzrə Avropa çempionatının son iki günündən reportaj

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb