Tofiq Əliyev Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN - VİDEO

12 Aprel 2026 18:05
Azərbaycan gimnastı Tofiq Əliyev Portuqaliyanın Portimao şəhərində keçirilən batut gimnastikası, ikili mini-batut və tamblinq üzrə Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb.

İdman.Biz Portuqaliyadan xəbər verir ki, tamblinqçimiz fərdi yarışlarda uğurlu çıxış edərək ikinci yeri tutub. Qeyd edək ki, gimnastımız bir gün əvvəl komanda hesabında da Avropa çempionatının gümüş mükafatçısı olmuşdu.

Digər təmsilçimiz Mixail Malkin isə yarışı dördüncü pillədə başa vurub.

Turnirdə qızıl medala Portuqaliya təmsilçisi Pezu Vaşku sahib çıxıb. Bürünc medalı isə danimarkalı Maqnus Lindholmer qazanıb.

Leyla Eminova
İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Pezu Vaşku: “Nə olursa olsun, Tofiq Əliyev və Mixail Malkin idmanda böyük adlar olaraq qalırlar” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN
19:23
Gimnastika

Pezu Vaşku: “Nə olursa olsun, Tofiq Əliyev və Mixail Malkin idmanda böyük adlar olaraq qalırlar” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN

Portuqaliyalı tamblinqçi Pezu Vaşku Avropa çempionatının “qızıl”ını qazanıb
Avropa çempionatının gənc “supermeni” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN - FOTO/VİDEO
17:42
Gimnastika

Avropa çempionatının gənc “supermeni” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN - FOTO/VİDEO

Beş finalda çıxış edən Azərbaycan batutçusu Ammar Baxşəliyev yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüb

Hafiz Rzayev: “İlk cəhddən Avropada dördüncü olmaq böyük uğurdur” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADA - VİDEO
13:34
Gimnastika

Hafiz Rzayev: “İlk cəhddən Avropada dördüncü olmaq böyük uğurdur” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADA - VİDEO

Batut gimnastikası üzrə millinin məşqçisi komandanın çıxışını yüksək qiymətləndirib
Tofiq Əliyev: “Avropa çempionatındakı gümüş medalla qürur duyuram”
12:30
Gimnastika

Tofiq Əliyev: “Avropa çempionatındakı gümüş medalla qürur duyuram”

Azərbaycan gimnastı yığmanın tamblinq üzrə Avropa çempionatındakı çıxışını şərh edib
Adil Hacızadə: “Dünya çempionatında titulu qoruyacağımıza inanıram” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADA - VİDEO
12:01
Gimnastika

Adil Hacızadə: “Dünya çempionatında titulu qoruyacağımıza inanıram” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADA - VİDEO

Tamblinqçimiz Avropa çempionatındakı gümüş medalı şərh edib
Aleksey Karataşov: “Böyüklər arasında debütümü medalla taclandırdığım üçün şadam” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADA
09:35
Gimnastika

Aleksey Karataşov: “Böyüklər arasında debütümü medalla taclandırdığım üçün şadam” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADA

Tamblinqçi Avropa çempionatının komanda hesabında gümüş medal qazanıb

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb
Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək