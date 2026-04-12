12 Aprel 2026
Adil Hacızadə: “Dünya çempionatında titulu qoruyacağımıza inanıram” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADA

12 Aprel 2026 12:01
Adil Hacızadə: “Dünya çempionatında titulu qoruyacağımıza inanıram” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADA

Portuqaliyanın Portimao şəhərində keçirilən batut gimnastikası üzrə Avropa çempionatında komanda hesabında gümüş medal qazanan tamblinqçilərimizdən biri də 2024-cü ilin Avropa çempionu Adil Hacızadədir. Gənc idmançı çıxışını başa vurduqdan sonra təəssüratlarını İdman.Biz ilə bölüşüb.

“Hesab edirəm ki, hər şey bizim üçün yaxşı bitdi. Sadəcə, bəzi strateji səhvlər oldu ki, buna görə də qızıl medalı qazana bilmədik. Bəli, bir çox ölkə gümüş medal arzusundadır, lakin biz Avropa çempionu titulunu qorumaq üçün qızıl medal istəyirdik. İnanıram ki, noyabrda keçiriləcək dünya çempionatında daha uğurlu çıxış edərək titulumuzu qoruyacağıq”, - deyə Adil Hacızadə bildirib.

Vüqar Vüqarlı
İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tofiq Əliyev: “Avropa çempionatındakı gümüş medalla qürur duyuram”
12:30
Gimnastika

Tofiq Əliyev: “Avropa çempionatındakı gümüş medalla qürur duyuram”

Azərbaycan gimnastı yığmanın tamblinq üzrə Avropa çempionatındakı çıxışını şərh edib
Aleksey Karataşov: “Böyüklər arasında debütümü medalla taclandırdığım üçün şadam” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADA
09:35
Gimnastika

Aleksey Karataşov: “Böyüklər arasında debütümü medalla taclandırdığım üçün şadam” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADA

Tamblinqçi Avropa çempionatının komanda hesabında gümüş medal qazanıb
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb
Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək
İdman gimnastika üzrə ölkə birinciliyi Sumqayıtda baş tutacaq
10 Aprel 16:59
Gimnastika

İdman gimnastika üzrə ölkə birinciliyi Sumqayıtda baş tutacaq

Turnir 24-25 aprel tarixlərində keçiriləcək
Azərbaycan üçün tarixi gün: Avropa çempionatında bir neçə rekord göstərici qeydə alınıb - İDMAN.BİZ Portuqaliyada - VİDEO
10 Aprel 16:22
Gimnastika

Azərbaycan üçün tarixi gün: Avropa çempionatında bir neçə rekord göstərici qeydə alınıb - İDMAN.BİZ Portuqaliyada - VİDEO

Batutuçular bütün növlərdə növbəti mərhələyə yüksəldi

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb
Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək