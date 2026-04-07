7 Aprel 2026
Millimiz Avropa çempionatı öncəsi məşqlərini başa vurub – İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN - FOTO/VİDEO

7 Aprel 2026 20:47
Azərbaycan idmançıları sabah, 8 apreldə Portuqaliyanın Portimao şəhərində keçiriləcək batut gimnastikası, ikiqat mini-batut və tamblinq üzrə Avropa çempionatının başlaması öncəsi son məşqlərini başa vurublar.

Məşqlər 8-12 aprel tarixlərində yarışın keçiriləcəyi Portimao Arenasında baş tutub. İki günlük məşq zamanı idmançıların əsas məqsədlərindən biri həm zamana, həm də arenaya uyğunlaşmaq idi. İdmançılar məşqin ilk günündə bəzi çətinliklərlə qarşılaşsalar da, bu gün proses daha asan oldu və baş məşqçi Adil Hüseynzadə yetirmələrinin çıxışından məmnun qaldı. Bütün növlərdən olan idmançılar tullanmalar və digər elementlər üzərində çalışdılar və məşqçilər son düzəlişlər etdilər.

Yeri gəlmişkən, yarışın keçiriləcəyi arena tamamilə açıq çəhrayı rəngdə bəzədilib ki, bu da məşqçilər və idmançılar üçün maraqlı bir detal idi.

Qeyd etmək lazımdır ki, yarışın ilk günündə Azərbaycan idmançıları aşağıdakı ardıcıllıqla çıxış edəcəklər: batut - yeniyetmə oğlanlar, sonra qızlar, tamblinq - böyük kişilər, üçqat mini trap - böyük kişilər, sonra qadınlar. Rəsmi açılış mərasimi günün sonunda keçiriləcək.

Bu Avropa Çempionatı 2027-ci il Avropa Oyunlarına təsnifat mərhələsi kimi xidmət etdiyi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 21 yaşa qədər batut kateqoriyası da ilk dəfə olaraq fərdi və qarışıq yarışlarda iştirak edəcək idmançılarla birlikdə iştirak edəcək. Azərbaycan Avropa Çempionatında 23 idmançı ilə təmsil olunacaq ki, onlardan bəziləri bir neçə növdə yarışacaq.

Turnirdə yarışan Azərbaycan idmançılarının siyahısını təqdim edirik:

Böyüklər

Batut: Selcan Maxsudova, Maqsud Maxsudov, Əli Niftəliyev, Hüseyn Abbasov, Mehdi Əliyev, Çingiz Vəliyev və Fərhad Vəliyev.

Tamblinq: Mixail Malkin, Tofiq Əliyev, Aleksey Karataşov və Adil Hacızadə.

Yeniyetmələr

Batut: Ömər Qasımlı, Fərhad Mustafayev, Ammar Baxşəliyev, Məhəmməd Həsənli, Nikita Kolesnikov.

Qasımlı, Mustafayev və Baxşəliyev milli komandanın çoxnövçülük idmançılarıdır və həm batut, həm də ikiqat mini-batut yarışlarında yarışacaqlar.

Tamblinq: İlham Məsimov, Sənan Rzazadə, Riad Cavadov, Xədicə Məmmədova.

U21

Batut: Nicat Mirzəyev, İbrahim Mustafazadə və Ayan Şabanova.

Batutun yarışında milli komandanın lideri Selcan Mahsudovadır. 2024-cü ildə o, Olimpiya Oyunlarında yarışan ilk Azərbaycan batut idmançısı olub. O, həmçinin Dünya Kubokunun medalçısıdır və bir neçə dəfə Avropa Çempionatında medala yaxın olub.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan tamburq üzrə ən çox medal iddiaçılarından biridir. Milli komanda bu Avropa Çempionatına hazırkı Dünya və Avropa çempionu kimi gəlmişdi.

Mixail Malkin və Tofiq Əliyev turnirin ən favoritləri arasındadır.

Malkin həm fərdi, həm də komanda yarışlarında 2023-cü il Tamblinq üzrə Dünya Çempionu, 2021-ci il Bakıda keçirilən Dünya Çempionatının gümüş medalçısı, 2018 və 2024-cü illərdə Avropa çempionudur və 2026-cı ilin fevral ayında Bakıda keçirilən Dünya Kuboku mərhələsinin də qalibi olub.

Tofiq Əliyev 2024-cü il Avropa Çempionatında fərdi tamblinq üzrə gümüş və komanda ilə qızıl medal qazanıb, 2025-ci ildə isə Dünya Kubokunun ümumi zaçotunun qalibi olub. O, 2025-ci il Dünya Oyunlarında gümüş medal qazanaraq, dünyada üçqat qıvrımla üçqat salto yerinə yetirən ilk gimnast kimi tarixə düşüb. Əliyev 2026-cı ildə Bakıda keçirilən Dünya Kuboku mərhələsində ikinci yeri tutub.

Beləliklə, növbəti beş gün ərzində bu idman növlərinin avropalı azarkeşlərinin diqqəti medallar uğrunda yarışacaq və beynəlxalq arenada bacarıqlarını nümayiş etdirəcək idmançılarımıza yönələcək.

Leyla Eminova
İdman.Biz
