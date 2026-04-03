“Başqalarına fikir vermirəm, əsas rəqibim özüməm” - Azadə Atakişiyevanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO

3 Aprel 2026 12:37
“Başqalarına fikir vermirəm, əsas rəqibim özüməm” - Azadə Atakişiyevanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO

“Doğma ölkəmdə beynəlxalq turnirdə çıxış etmək həm həyəcanlı, həm də çox məsuliyyətlidir. Amma eyni zamanda böyük dəstək hiss edirəm”.

Bu sözləri İdman.Biz-ə açıqlamasında Milli Gimnastika Arenasında keçirilən bədii gimnastika üzrə “AGF Trophy” beynəlxalq turnirində çıxış edən 14 yaşlı Azadə Atakişiyeva deyib.

Yarışın ilk günündə idmançı halqa və top ilə hərəkətlərini təqdim edib.

“Mənə daha çox halqa ilə çıxışım xoş gəldi. Ümumilikdə çıxışlarımdan razıyam, baxmayaraq ki, səhvlər oldu. Finalda onları düzəltməyi planlaşdırıram”.

Qeyd edək ki, Azada Atakişiyeva bu yaxınlarda Azərbaycan birinciliyində qızıl medal qazanıb. O bildirib ki, bu gün də eyni proqramla çıxış edib, lakin kompozisiya və artistlik baxımından müəyyən dəyişikliklər edib.

Bu beynəlxalq turnirdə gimnast üçün əsas məqsəd maksimum nəticə göstərməkdir:

“Mən başqalarına fikir vermirəm, diqqətimi özümə yönəldirəm. Mənim əsas rəqibim özüməm. Əsas odur ki, proqramımı nümayiş etdirim və yaxşı çıxış edim”, - deyə o fikrini yekunlaşdırıb.

Qeyd edək ki, turnirin finalı aprelin 5-də keçiriləcək.

