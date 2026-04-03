Bakıda bədii gimnastika üzrə beynəlxalq turnirin ilk günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda bədii gimnastika üzrə beynəlxalq turnirin ilk günü başa çatıb

3 Aprel 2026 21:17
Bakıda bədii gimnastika üzrə beynəlxalq turnirin ilk günü başa çatıb

3-5 aprel tarixlərində Milli Gimnastika Arenasında keçirilən Bədii gimnastika üzrə AGF TROPHY 2026 beynəlxalq turnirinin ilk günü başa çatıb.

Turnirin ilk günündə gənclər və böyüklər yaş kateqoriyasındakı gimnastlar fərdi proqramda top və halqa ilə, qrup hərəkətləri proqramında isə 5 top ilə çıxışlarını nümayiş etdiriblər.

Ölkəmizi bu turnirdə Azadə Atakişiyeva, Fidan Qurbanlı, Gövhər İbrahimova, Kamilla Seyidzadə, Ayla İsgəndərli, Nuray Muradlı və Gülnur Məmmədli təmsil edirlər.

İlk günün təsnifat mərhələsinə əsasən halqa ilə proqramda Gövhər İbrahimova və Kamilla Seyidzadə, top ilə proqramda Kamilla Seyidzadə, Fidan Qurbanlı və Azadə Atakişiyeva final mərhələsinə yüksələ biliblər.

15 ölkənin iştirak etdiyi turnirə 5 aprel tarixində yekun vurulacaq.

10:54

Bakıda bədii gimnastika üzrə “AGF Trophy” beynəlxalq turniri start götürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, idmançılar Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan yarışın ilk günündə təsnifat mərhələsində çıxış edirlər.

Böyüklər və gənclər kateqoriyası üzrə gimnastlar halqa, top, gürzlər və lent proqramlarında bacarıqlarını nümayiş etdirirlər.

15 ölkədən gimnastların mübarizə apardığı turnirə aprelin 5-də yekun vurulacaq.

Foto: İslam Atakişiyev

Leyla Eminova
İdman.Biz
