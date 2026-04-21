Zaur Axundov: “Kluba himayədarlığım sual altındadır, tək qalmışam” - MÜSAHİBƏ

“Bəli, yaxşı legionerlər gəldilər, lakin tutuzdura bilmədilər”.
Bunu Azərbaycan Futzal Federasiyasının və Naxçıvan Futbol Federasiyasının prezidenti Zaur Axundov qol.az-a müsahibəsində deyib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik.
- Qış fasiləsində “Araz-Naxçıvan”ın baş məşqçi postunda edilən dəyişiklik hələ də müzakirə olunur. Elmar Baxşıyevin Andrey Demçenko ilə əvəzlənməsinə səbəb nə oldu?
- Bu, futbolda olan hallardır. Elmar Baxşıyevlə aramızda hər hansı bir narazılıq yoxdur. Lakin belə qərara gəldik ki, Baxşıyevlə yollarımızı ayıraq. Bu, klubun daxilində olan məsələlərdir. Mən günahkar axtarmıram. Buna normal hal kimi yanaşıram. Bu məsələnin hələ də gündəmdə qalmasını da başa düşmürəm. Yenə də Elmar Baxşıyevə yaxşı mütəxəssis kimi baxıram. Futboldur, bəlkə gələcəkdə yenə də yollarımız kəsişə bilər. Lakin baş məşqçi məsələsi artıq qapanıb.
- Razılaşırsınız ki, baş məşqçi dəyişikliyindən sonra komandanın nəticələri müsbətə doğru dəyişmədi?
- Burada məsələ Elmar Baxşıyev, yaxud Andrey Demçenkodan getmir. Artıq 22-23 ildir ki, futboldayam. Hər bir idman növündə elədir ki, pulun varsa, komandan yaxşı olacaq. Pulun yoxdursa, çətindir.
- Axı yayda “Araz-Naxçıvan” heyətini yaxşı legionerlərlə gücləndirdi...
- Bəli, yaxşı legionerlər gəldilər, lakin tutuzdura bilmədilər. Demçenkonun da qış fasiləsində komanda ilə birgə 10-12 gün vaxtı oldu. Bütün günahı məşqçilərin üzərinə atmaq olmaz. Düzdür, nəticə uğursuzdursa, bunda baş məşqçinin də payı var. Biz yayda heç bir futbolçunu baş məşqçinin razılığı olmadan transfer etməmişik. Hər bir futbolçuya Elmar Baxşıyev, Rasim Ramaldanov, Ceyhun Sultanov birgə baxıblar. Yəni hər biri baş məşqçinin istədiyi futbolçular idi. Lakin mən bu transferləri uğursuz sayıram. Demçenko Keytanı hər matçda oynadır, Elmar Baxşıyev isə ona şans vermirdi. Bir dəfə hətta ona sual verdim ki, biz pul verib Keytanı ehtiyatda oturtmaq üçün gətirmişik? Elə idisə, həmin pula 2-3 azərbaycanlı götürərdik, komandada püxtələşərdilər.
- Hamidu Keyta da Elmar Baxşıyevin razılığı ilə gəlmişdi?
- Heç bir transfer baş məşqçinin razılığı olmadan reallaşdırılmayıb. Məsələn, hazırda “Şamaxı”da əla çıxış edən Dioqo Balau, yaxud Karim Rossi daha əvvəl bizə təklif olunsa da, Elmar Baxşıyev onlardan imtina etmişdi. Halbuki bu gün hər ikisi “Şamaxı”da aparıcı futbolçulardır. Bunu deməkdə məqsədim odur ki, transferlər baş məşqçinin razılığı olmadan reallaşdırılmayıb.
- Demçenkoya növbəti mövsüm üçün də şans veriləcək?
- Növbəti mövsümlə bağlı bir məsələni açıqlayım. Mənim özümün Naxçıvan Futbol Federasiyasında qalıb-qalmayacağım, kluba himayədarlıq edib-etməyəcəyim sual altındadır.
- Nəyə görə?
- Bilirsiniz ki, bu klubu biz yaratmışıq. Maliyyəni də hər zaman biz ayırmışıq. 2023-cü ildə “Araz-Naxçıvan” Premyer Liqaya yüksələndə mən dəstək gözləyirdim. Xüsusən də naxçıvanlı iş adamlarından. Çünki klub yarım milyona yaxın əhalisi olan Naxçıvanı təmsil edir. Qısa zamanda kiçik büdcə ilə Elmar Baxşıyevin rəhbərliyi altında bürünc medal qazandı, UEFA Konfrans Liqasında “Aris” kimi klubu mübarizədən kənarlaşdırdı. Təəssüf ki, komanda naxçıvanlı iş adamlarından mən gözlədiyim dəstəyi görmədi. Kiməsə zəng vurub demək ki, kluba pul ayırın, bu, mənim xasiyyətimə yaddır.
- Getmək ehtimalınız yüksəkdir, yoxsa qalmaq?
- Dövlət tərəfindən, AFFA tərəfindən hər kluba dəstək var. Lakin təkcə həmin maliyyə vəsaiti ilə iddialı klub yaratmaq qeyri-mümkündür. Belədə sadəcə liqada qalmaq uğrunda mübarizə apara bilərsən. Mən isə belə şeyə öyrəşməmişəm.
- Bəs siz Naxçıvan Futbol Federasiyasının rəhbəri postundan getsəniz, “Araz-Naxçıvan”ın taleyi necə olacaq?
- Hələ vaxt var. Zaman necə olacağını göstərəcək. Amma dediyim kimi, mən gözlədiyim dəstəyi görmədim. Kiməsə məcburən komandaya sponsorluq et də deyə bilmərik. Sadəcə bilmək lazımdır ki, bu komanda Naxçıvanı təmsil edir. Cari mövsüm bu büdcə ilə 5-6-cı yerdəyiksə, bunun özü yaxşı nəticədir. Əlbəttə, udmalı olduğumuz matçlar da var idi. Hansılar ki, xal itirməsəydik, indi 46-47 xalımız olacaqdı. Oldu, keçdi. Nəticələrə ehtiyat oyunçular skamyasının da təsiri var. 4 aydır ki, komandanın aparıcı futbolçusu olan Vandersen Melo zədə səbəbindən oynamır. Onun yerində Coşqun Diniyev, Mustafa Əhmədzadə oynayır. Əslində Bar Kohenə də şans vermək mümkündür. Normal ödənişli də futbolçudur. Lakin baş məşqçi onu oynatmır. Təbii ki, buna görə baş məşqçiyə nəsə deyə bilmərik. Bir sözlə, hər şey maliyyəyə bağlıdır. Ad olaraq komanda qalsın, növbəti il aşağı liqaya düşsün – mən bunu qəbul edə bilmərəm. “Keşlə”də 2 dəfə kuboku qazandıq, 1 dəfə üçüncü olduq, avrokuboklarda çıxış etdik. Hazırkı vəziyyətdə isə 4-5 milyonla iddialı komanda formalaşdırmaq demək olar ki, mümkünsüzdür. Dediyim kimi, hərənin öz baxışı var. Bu da mənim yanaşmamdır. “Araz-Naxçıvan” kimi formalaşmış komandanı itirmək olmaz. AFFA rəhbərliyi ilə bu barədə söhbətimiz olacaq.
- Hər halda AFFA rəhbərliyi sizin kimi sponsorun futboldan getməsini istəməz...
- AFFA rəhbərliyi sağ olsun, hər zaman bizə dəstək olurlar. Lakin bu, klubdur. AFFA hər klub üçün sponsor axtarmalı deyil ki. Hazırda “Qarabağ”, “Sabah”, “Neftçi”, “Zirə”, “Turan Tovuz” kimi klublarla rəqabət aparmaq bir qədər çətindir. Büdcələr arasında fərq böyükdür. Mən Naxçıvan futboluna cavabdehəm. Tək qaldığıma görə bir qədər çətindir. Builki çempionat çox gərgin keçir. Demək olar ki, “Sabah” çempiondur artıq. Orada da baş məşqçi işi görünür. “Qarabağ” gözlənilmədən çempionluğu əldən verdi. “Sabah” oyunu ilə qızıl medalara layiqdir. Düzdür, hələ birinci yeri rəsmiləşdirməyiblər, lakin mən yenə də indidən onları təbrik edirəm. İnanmıram ki, “Sabah” bu üstünlüyü əldən versin.
- Sizcə, komanda Naxçıvanda oynasaydı, yerli iş adamlarından dəstək gələrdi?
- Bu da səbəb ola bilər. Lakin komandanın Naxçıvanda oynamamasının səbəbkarı biz deyilik axı. Stadion təmir olunmalıdır. Əvvəl bu barədə söhbətimiz olmuşdu. Lakin həmin layihə qəbul olunmadı. İndi orada iyundan iş başlayacaq. Belə başa düşdüm ki, bu, kompleks təmir olacaq və qısa müddət çəkməyəcək. Məgər biz Naxçıvanda oynamaq istəmirik? Təəssüf ki, “Araz-Naxçıvan” infrastrukturla bağlı problemləri var. Avtobus bir yana, adicə məşq etməyə belə yerimiz yoxdur. Bir dəfə zəng vurub ondan xahiş edirəm, gələn dəfə bir başqasından. İkinci dəfədir “Liv Bona Dea Arena” təmirə bağlanır, məcburən gedib Sumqayıtda oynayırıq. Komanda sanki ortalıqda qalıb. Halbuki 2 il əvvəl daha az büdcə ilə qazonu da dəyişə bilərdik, işıqlandırma sistemini qaydasına salmaq mümkün idi. Naxçıvanda oynamaq bizə də sərf edir. Hər matça an azı 8-10 min adam gələcəkdi. Adicə bileti bir manata satanda vergisini çıxdıqdan sonra komandanın xərclərinə də kömək olacaqdı.
- Komandanın Naxçıvanda oynamasını əngəlləyən səbəblərdən biri də VAR sistemi göstərilirdi. Bu, nə dərəcədə doğrudur?
- Mən o məsələni də danışmışdım. Yeni VAR maşını alınacaqdı və daim Naxçıvanda qalacaqdı. Çünki başqa variant da yox idi. Hər dəfə VAR maşını Bakıdan Naxçıvana gedib-gələ bilməzdi.
- Ceyhun Sultanovun “Araz-Naxçıvan”ın yeni prezidenti olacağı deyilir...
- Bəli, mənim belə bir qərarım var idi. Lakin indiki məqamda gözləmə mövqeyindəyəm. Klubun gələcək taleyi ilə bağlı Naxçıvan rəhbərliyi ilə də, AFFA rəhbərliyi ilə də söhbətimiz olacaq. Dediyim kimi, mən tək qalmışam və belədə “Araz-Naxçıvan”ın iddialı olması bir qədər çətindir.
- Bu yaxınlarda “Turan Tovuz”un İdarə Heyətinin sədri Ehtiram Quliyevin hakimlərlə bağlı sərt çıxışı oldu. Həmin çıxışdan sonra belə fikir formalaşıb ki, sanki iş adamlarını futboldan soyudurlar. Ola bilər ki, bu gün məhz sizi də futboldan küsdürüblər?
- Xeyr, elə deməzdim. Mən də Ehtiram bəyə hörmətlə yanaşıram, futbolu sevən adamdır, yatırımlar edir. Hakim səhvləri də futbolun ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilib. Ona qalsa, bizim də oyunlarımızda dəfələrlə hakim səhvləri olub. Təbii ki, bu səhvlər nəticəyə təsir edir. 2-3 tur qabaq bizim də narazı qaldığımız məqamlar var idi. Oyun zamanı bir qədər çılğın oluruq. Lakin sonradan vəziyyətin təhlilinə baxarkən gördük ki, bəli, hakim düzgün qərar vermişdi.
Yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, mən bütün futbol verilişlərinə baxıram. Bilmədiyim məqamları öyrənirəm, maraqlı təhlillər edirlər. Mən həmişə jurnalistlərə hörmətlə yanaşıram. Elə olur ki, təhlillərdən nəsə öyrənirəm, bunu da özüm üçün normal sayıram. Amma “İdman” kanalında Hakimlər Komitəsinin keçmiş sədri Xaqani Məmmədov nədənsə daim “Araz-Naxçıvan” haqqında mənfi fikirlər səsləndirir. Xaqani müəllimlə çoxdan tanışıq. Hələ o, hakim olan vaxtlardan. Görəndə özündən də soruşacam, sadəcə mənə maraqlıdır, son 6 ayda hər bazar ertəsi o, ancaq “Araz-Naxçıvan”ın əleyhinə danışır. Bilmirəm niyə? Digər komandalardan danışırlar, növbəti “Araz-Naxçıvan”a çatanda başlayırlar ki, xaosdur, bilinmir nə komandadır, buna futbol ictimaiyyəti də baxır axı. Niyə komanda haqqında mənfi rəy yaratmağa çalışırlar? Əgər Xaqani Məmmədovun Azərbaycan futboluna canı yanırsa, əksinə, dəstək olsun, Naxçıvan stadionundan danışsın. Bəlkə nəyəsə faydası oldu. Bütün komandaları təhlil edirlər, növbə “Araz-Naxçıvan”a çatanda Xaqani müəllim xəncəri götürüb düşür komandanın üstünə (gülür). Verilişə futbolçular da baxır. Qərəzi hakimlərdən çox Xaqani Məmmədovun bu cür açıqlamalarında görürəm. Keçən dəfə Tərlah Əhmədovla birgə danışırlar... Tərlan Əhmədov yaxın keçmişə nəzər salsaydı, inanmıram elə sözlər deyərdi. Çox şeyləri açıqlamaq olmur. Belə olmaz da. Komanda udanda da mənfi fikirlər səsləndirirlər, uduzanda da. Komandanın içində xaos var deyirlər. Belə maraqlıdırsa, futbolu ürəkdən sevirlərsə, Xaqani Məmmədov gəlsin məndən soruşsun, vəziyyətlə maraqlansın. Fritz Stuçlik də getdi, hamı da getdi, indi düşüb “Araz Naxçıvan”ın üstünə.
- Naxçıvan Futbol Federasiyasından getmək ehtimalınız futzala da aiddir?
- Hazırda futzalda ciddi problem yoxdur. Yeni dövr başlayıb. Baş məşqçi Yevgeni Kukseviç cavanlardan ibarət komanda formalaşdırıb.
- Onun işindən razısınız?
- Biz onun üçün şərait yaratmışıq. Bu yaxınlarda komanda Gürcüstanda, Qazaxıstanda toplanışda oldu. Uduzsalar da, oyunçular təcrübə qazanırlar. Yəni futzalda iş gedir. Amma böyük futbolda bir qədər ağır olacaq.