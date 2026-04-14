Azərbaycan millisinin futzalçısı: “Nəticəyə görə məyusuq”

“Rəqibimizin gücünü bilirdik. Təsadüfi deyil ki, bu gün Avropanın dördüncü ən güclü komandasıdır”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri komandanın oyunçusu Ülvi Əliyev Azərbaycan Futzal Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.
“Dünya çempionatında da kifayət qədər yaxşı çıxış etmişdilər. Düzdür, Avropa çempionatının final mərhələsinə vəsiqəni pley-off oyunlarında əldən verdilər. Rəqabərli çempionatları var. Oyun gərgin keçdi. 12-13 dəqiqə yaxşı mübarizə apardıq. Yorğunluq tədricən sözünü dedi. Çünki rəqibdən fərqli olaraq, biz Tbilisdə iki ağır görüş keçirmişdik, üstəlik Aktauya gecə saatlarında gəldik və məşq etmədən oyuna çıxdıq. Dediklərim bəhanə kimi qəbul olunmasın. Nəticəyə görə məyusuq, ancaq bu məğlubiyyətin ətrafında dolanıb qalmaq istəmirik. Heyətimizdə gənclər də var, təcrübəlilər də. Yeni sistem qurulur, baş məşqçinin tələbi fərqlidir. Oyun təcrübəsi azdır, bu cür qarşılaşmalar bu boşluğu doldurmaq üçün bizə çox kömək edəcək. Yenə deyirəm, vəziyyət düşünüldüyü qədər də ağır deyil. Əsas odur ki, etdiyimiz səhvlərdən nəticə çıxaraq, oyunumuzu təkmilləşdirək. Vacib olan rəsmi matçlardır ki, ona qədər hazır olmalıyıq”, - deyə o söyləyib.
Xatırladaq ki, Azərbaycanın futzal millisi yoldaşlıq oyununda Qazaxıstana 2:9 hesabı ilə məğlub olub.
Qeyd edək ki, bu komandalar arasında növbəti oyun aprelin 15-də “BS Arena”da reallaşacaq.