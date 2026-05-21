Bu gün futzal üzrə Azərbaycan Kubokunda mövsümün son oyunu keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, həlledici görüşdə son çempion “Araz-Naxçıvan” “Neftçi” İK ilə qarşılaşacaq. Final matçı Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq və saat 16:00-da start götürəcək.
Final oyununu Hikmət Qafarlı, Ramil Namazov və Hidayət Feyzullayev idarə edəcəklər. Ehtiyat hakim funksiyasını İmran Məhərrəmov yerinə yetirəcək. Hakim-inspektor isə Əfqan Həmzəyev olacaq.
Qeyd edək ki, mayın 18-də keçirilən Yüksək Liqanın həlledici matçında “Araz-Naxçıvan” “Neftçi”yə 5:2 hesab ilə qalib gələrək 20-ci dəfə Azərbaycan çempionu olub.