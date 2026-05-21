21 May 2026
AZ

Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunda mövsümün son oyunu

Futzal
Xəbərlər
21 May 2026 11:28
150
Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunda mövsümün son oyunu

Bu gün futzal üzrə Azərbaycan Kubokunda mövsümün son oyunu keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, həlledici görüşdə son çempion “Araz-Naxçıvan” “Neftçi” İK ilə qarşılaşacaq. Final matçı Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq və saat 16:00-da start götürəcək.

Final oyununu Hikmət Qafarlı, Ramil Namazov və Hidayət Feyzullayev idarə edəcəklər. Ehtiyat hakim funksiyasını İmran Məhərrəmov yerinə yetirəcək. Hakim-inspektor isə Əfqan Həmzəyev olacaq.

Qeyd edək ki, mayın 18-də keçirilən Yüksək Liqanın həlledici matçında “Araz-Naxçıvan” “Neftçi”yə 5:2 hesab ilə qalib gələrək 20-ci dəfə Azərbaycan çempionu olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Araz-Naxçıvan” 20-ci dəfə Azərbaycan çempionu olub
18 May 22:05
Futzal

“Araz-Naxçıvan” 20-ci dəfə Azərbaycan çempionu olub

Futzal üzrə ölkənin 32-ci çempionu məlum olub
Futzal üzrə Yüksək Liqada çempionluq matçına hakim təyinatları açıqlanıb
15 May 15:02
Futzal

Futzal üzrə Yüksək Liqada çempionluq matçına hakim təyinatları açıqlanıb

Görüş Bakı İdman Sarayında baş tutacaq
Futzal üzrə Yüksək Liqada bürünc mükafatın sahibi müəyyənləşib
14 May 19:00
Futzal

Futzal üzrə Yüksək Liqada bürünc mükafatın sahibi müəyyənləşib

Turnir cədvəlinə 52 xalla “Neftçi” İK başçılıq edir
AFFA və İnşaat Universitetinin təşkilatçılığı ilə futzal turniri keçirilib - FOTO
14 May 11:44
Futzal

AFFA və İnşaat Universitetinin təşkilatçılığı ilə futzal turniri keçirilib - FOTO

Turnir Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunub
Futzal üzrə Yüksək Liqada 20-ci tura təyinatlar açıqlanıb
13 May 10:58
Futzal

Futzal üzrə Yüksək Liqada 20-ci tura təyinatlar açıqlanıb

“Şuşa” - “Baku Fire” matçına hakimlər məlum olub
“Heydər Əliyev Kuboku”nun püşkü atılıb
8 May 20:06
Futzal

“Heydər Əliyev Kuboku”nun püşkü atılıb

Turnirin oyunları İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksində keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir