13 May 2026
AZ

Futzal üzrə Yüksək Liqada 20-ci tura təyinatlar açıqlanıb

Futzal
Xəbərlər
13 May 2026 10:58
130
Futzal üzrə Yüksək Liqada 20-ci tura təyinatlar açıqlanıb

Futzal üzrə Yüksək Liqada 20-ci turun bir oyununa hakim təyinatları açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, tur çərçivəsində “Şuşa” və “Baku Fire” komandaları üz-üzə gələcək.

Qarşılaşma 14 may tarixində “Olimpik Star”da saat 16:00-da keçiriləcək.

Görüşü Elgün Hüseynovun başçılıq etdiyi hakimlər briqadası idarə edəcək. Ona Kənan Məlikov və Rza Məmmədov kömək edəcəklər. Hakim-inspektor funksiyasını isə Murad Məmmədov yerinə yetirəcək.

Qeyd edək ki, futzal üzrə Yüksək Liqada mövsümə mayın 18-də keçiriləcək “Neftçi” İK - “Araz-Naxçıvan” matçı ilə yekun vurulacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Heydər Əliyev Kuboku”nun püşkü atılıb
8 May 20:06
Futzal

“Heydər Əliyev Kuboku”nun püşkü atılıb

Turnirin oyunları İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksində keçiriləcək
Futzal üzrə Yüksək Liqada 19-cu turun oyunları keçirilib
7 May 21:31
Futzal

Futzal üzrə Yüksək Liqada 19-cu turun oyunları keçirilib

19 turdan sonra “Neftçi” 52 xalla liderdir
Bakıda UEFA-nın “Hat-Trick” proqramı çərçivəsində keçirilən futzal yarışı başa çatıb - FOTO
7 May 15:13
Futzal

Bakıda UEFA-nın “Hat-Trick” proqramı çərçivəsində keçirilən futzal yarışı başa çatıb - FOTO

Turnirin qalibinə kubok təqdim olundu
Futzal üzrə Yüksək Liqada 19-cu turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb
5 May 14:23
Futzal

Futzal üzrə Yüksək Liqada 19-cu turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

Bütün qarşılaşmalar mayın 7-də Olimpik Starda keçiriləcək
Futzal üzrə Yüksək Liqa: “Şuşa” “Neftçi” ilə oyunda dəhşət yaşayıb
30 Aprel 20:13
Futzal

Futzal üzrə Yüksək Liqa: “Şuşa” “Neftçi” ilə oyunda dəhşət yaşayıb

Bu turda mövsümün ən fərqli qələbəsi qazanılıb
Futzal üzrə Yüksək Liqada 18-ci turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb
28 Aprel 10:18
Futzal

Futzal üzrə Yüksək Liqada 18-ci turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

Bütün qarşılaşmalar aprelin 30-da Olimpik Starda keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:54
Futbol

Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Berqamo təmsilçisi A Seriyasının 36-cı turunda səfərdən üç xalla ayrılıb