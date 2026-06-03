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“Araz-Naxçıvan”ın qapıçısı: “Verilən vədlər yerinə yetirilmədi”

Futzal
Xəbərlər
3 İyun 2026 17:59
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“Araz-Naxçıvan”ın qapıçısı: “Verilən vədlər yerinə yetirilmədi”

Araz-Naxçıvan” futzal komandası sabiq qapıçısı Rövşən Hüseynli ilə büdcə məhdudiyyətləri səbəbindən yollarını ayırıb.

35 yaşlı qolkiper mövsümün əvvəlində klubun ona fərqli vədlər verdiyini deyib.

“Bu, tamamilə baş məşqçi Yevgeni Kukseviçin şəxsi fikridir. Onunla danışdım və mənə qərarın büdcə ilə bağlı olduğunu, mövcud maliyyənin əməkdaşlığı davam etdirməyə imkan vermədiyini söylədi. Mövsümün əvvəlində baş məşqçi ilə planlarımızı bu formada qurmuşduq və oturub bütün detalları müzakirə etmişdik. Hamıya məlum olduğu kimi, mən Qazaxıstan çempionatında çıxış edirdim və oynadığım klubdan həm qapıçı, həm də qapıçı məşqçisi kimi təklif almışdım. Həmin klubla uzunmüddətli müqaviləm var idi, sadəcə, Kukseviç mənə burada fərqli vədlər verdi. O, mənə uzunmüddətli və davamlı layihə barədə söz verdi, başqa detallara dair təminat yaratdı. Komandada qalmaqda maraqlı olduğum üçün bütün planlarımı bu yöndə qurdum və “Araz-Naxçıvan”a geri qayıtdım. Lakin sonda mənə verilən vədlər yerinə yetirilmədi”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında söyləyib.

R.Hüseynli qarşıdakı planları haqqında bunları deyib:

“Bu barədə hələ qərar verməmişəm. Çünki hələ gördüklərimi, eşitdiklərimi aydınlaşdırmağa çalışıram. İndi nəsə desəm, səhv qərar vermiş ola bilərəm”.

Qeyd edək ki, “Araz-Naxçıvan” ötən gün Rövşən Hüseynli ilə yolları ayırıb.

İdman.Biz
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