Futzal millimizin dünya çempionatı üçün səbəti müəyyənləşib

Futzal üzrə Azərbaycan millisinin dünya çempionatının əsas mərhələsində yer aldığı səbət müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futzal Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilir ki, 2028-ci ildə təşkil olunacaq mundialın Avropa zonası üzrə əsas mərhələsinin püşkatması üçün səbətlərin tərkibi açıqlanıb.
Püşkatmada 36 komanda hər birində 12 yığma olmaqla 3 səbətə bölünüb. Reqlamentə əsasən, hər qrupda 3 komanda yer alacaq və kollektivlər ev-səfər prinsipi ilə qarşılaşacaqlar.
Mərhələdə 12 qrup qalibi və ən yaxşı göstəriciyə malik 4 ikinci yerin sahibi elit raunda birbaşa vəsiqə qazanacaq. Qalan 8 qrup ikincisi isə pley-off qarşılaşmalarında iştirak edəcək və bu raundda qalib gələn 4 yığma elit mərhələyə vəsiqə əldə edəcək.
Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu Azərbaycan millisi püşkatma zamanı 2-ci səbətdə yer alacaq. Bu mərhələdə ölkə təmsilçisinin rəqibləri arasında Macarıstan, Belarus, Gürcüstan, Belçika, Slovakiya, Finlandiya, Serbiya, Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Moldova və Almaniya yığmaları olmayacaq.
1-ci səbət: Portuqaliya, İspaniya, Qazaxıstan, Ukrayna, Fransa, Xorvatiya, İtaliya, Ermənistan, Sloveniya, Çexiya, Polşa, Niderland.
2-ci səbət: Macarıstan, Belarus, Gürcüstan, Belçika, Slovakiya, Finlandiya, Serbiya, Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Moldova, Almaniya, Azərbaycan.
3-cü səbət: Latviya, İsveç, Şimali Makedoniya, Kosovo, Andorra, Monteneqro, Norveç, Litva, Danimarka, Albaniya, Estoniya, Şimali İrlandiya.
Əsas mərhələnin qrup oyunları 12-21 oktyabr 2026-cı il, 2-11 noyabr 2026-cı il, 6-9 dekabr 2026-cı il və 22 fevral - 3 mart 2027-ci il tarixlərində keçiriləcək. Bu mərhələnin pley-off oyunlarının püşkatması 3 mart 2027-ci ildə, qarşılaşmalar isə 12-21 aprel 2027-ci ildə təşkil olunacaq.
Elit raundun qrup mərhələsinin püşkatma mərasimi isə 20 may 2027-ci ildə, oyunları isə 6-15 sentyabr 2027-ci il, 11-20 oktyabr 2027-ci il və 13-22 dekabr 2027-ci il tarixlərində baş tutacaq. Elit raundun pley-off mərhələsinin püşkü 20 yanvar 2028-ci ildə atılacaq, oyunlar isə 10-19 aprel 2028-ci ildə reallaşacaq.
Qeyd edək ki, UEFA İcraiyyə Komitəsinin qərarına görə, 1-ci səbətdə qərarlaşan komandalardan Ermənistan yığması Azərbaycan millisi ilə eyni qrupda mübarizə apara bilməz. Rusiya seçməsinə tətbiq edilən sanksiya isə qüvvədə qalır.