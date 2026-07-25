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Futzal komandamız Avropa Universitet Oyunlarında ikinci olub - FOTO

Futzal
Xəbərlər
25 İyul 2026 14:50
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Futzal komandamız Avropa Universitet Oyunlarında ikinci olub - FOTO

İtaliyanın Salerno şəhərində keçirilən və Avropa Universitet İdmanı Assosiasiyası (EUSA) tərəfindən təşkil olunan Avropa Universitet Oyunlarında Azərbaycan stolüstü tennis və futzal üzrə təmsil olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, futzal yarışlarında ölkəmizi Azərbaycan Tələbə Liqasının 2025/2026-cı illər mövsümünün qalibi olan Azərbaycan İdman Akademiyasının komandası təmsil edib.

Komanda yarış ərzində İspaniya, Norveç, Portuqaliya kollektivlərini məğlub edərək final mərhələsinə yüksəlib və turniri ikinci yerdə başa vurub. Yarışın yekununda komandamızın üzvü Ədalət Ələkbərov turnirin simvolik ən yaxşı beşliyinə seçilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan İdman Akademiyasının komandası Avropa Universitet İdmanı Assosiasiyasının (EUSA) təşkil etdiyi yarışlarda ötən il Avropa çempionu adına layiq görülmüş, bu il isə ardıcıl ikinci dəfə finala yüksələrək turniri ikinci yerdə başa vurub.

Komandanın Avropa Universitet Oyunlarında iştirakı Azərbaycan Tələbə Futbol Federasiyası İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının, Elm və Təhsil İşçiləri Həmkarlar İttifaqının, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları İdman Təşkilatları Assosiasiyasının və Azərbaycan İdman Akademiyasının dəstəyi ilə təmin olunub.

İdman.Biz
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