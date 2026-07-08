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UEFA Çempionlar Liqası: “Araz-Naxçıvan” futzal klubunun rəqibləri məlum olub

Futzal
Xəbərlər
8 İyul 2026 15:31
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UEFA Çempionlar Liqası: “Araz-Naxçıvan” futzal klubunun rəqibləri məlum olub

“Araz-Naxçıvan” futzal klubunun UEFA Çempionlar Liqasının 2026/2027 mövsümünün əsas mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu əsas mərhələnin B yolunda mübarizəyə başlayacaq.

Komandanın yer aldğı beşınci qrupun oyunları Polşada keçiriləcək.

“Qırmızı-ağlar” “Pyast”, eləcə də ilkin mərhələnin C (“Buba Mara” Bosniya və Herseqovina, “GİU” (Gürcüstan), “Utleyra İdrettslag” (Norveç), LYNX (Cəbəllütarıq) və E (“Veilimdorf”, Almaniya, “Tallinin” (Estoniya), “Unisport” Ermənistan, “Reykyavik” (İslandiya) qruplarının qalibləri ilə üz-üzə gələcək.

Əsas mərhələnin oyunları oktyabrın 27-də noyabrın 1-dək keçiriləcək. Yalnız qrup qalibi olan komanda 1/8 finalda oynamaq hüququ qazanacaq.

Məlumat üçün qeyd edək ki, ümumilikdə 52 assosiasiyanı təmsil edən 56 komanda yarışda iştirak edəcək. Onlardan 32-si ilkin mərhələdə mübarisə aparacaq və 8 komanda əsas mərhələyə vəsiqə əldə edəcək. Digər 24 klub isə əsas mərhələdən mövsümə start verəcək.

Qeyd edək ki, UEFA İcraiyyə Komitəsinin qərarına əsasən, Azərbaycan və Ermənistan təmsilçiləri bir qrupda yer ala bilməz. Buna görə də “Araz-Naxçıvan”ın yer aldığı 5-ci qrupdakı iştirakçı komandalarla bağlı dəyişiklik edilə bilər.

İdman.Biz
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