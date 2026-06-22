22 İyun 2026
AZ

DÇ-2026: Futzal millimizin rəqibləri ilə əvvəlki görüşləri necə keçib? - STATİSTİKA

Futzal
Xəbərlər
22 İyun 2026 12:37
47
DÇ-2026: Futzal millimizin rəqibləri ilə əvvəlki görüşləri necə keçib? - STATİSTİKA

Dünya çempionatının əsas mərhələsində Çexiya və Latviya ilə eyni qrupa düşən Azərbaycanın futzal yığmasının bu rəqiblərlə əvvəlki oyunlarının statistikası açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futzal Federasiyası məlumat yayıb.

Azərbaycan təmsilçisi Çexiya ilə 6-sı rəsmi olmaqla ümumilikdə səkkiz matçda üz-üzə gəlib.

Bu rəqiblər arasında ilk duel 31 il əvvəl baş tutub və həmin vaxt qitəmiqyaslı yarışlara yeni qədəm qoyan Azərbaycan yığması böyük hesabla (2:10) məğlub olub. Ümumilikdə Çexiya ilə rəsmi matçların 2-də Azərbaycan yığması, 4-də isə rəqib qələbə qazanıb. Onlarla son qarşılaşmalar yoldaşlıq matçları çərçivəsində baş tutub. 2 il əvvəl Zlin şəhərində təşkil olunan görüşlərdə Çexiya komandası qələbə qazanıb.

Milli qrupdakı digər rəqib Latviya seçməsi ilə 1 dəfə rəsmi, 2 dəfə isə yoldaşlıq oyununda üz-üzə gəlib. Rəsmi görüş 28 il əvvəl keçirilib və futzal üçün qeyri-adi hesab ediləcək nəticə qeydə alınıb - 0:0. Yoldaşlıq oyunları isə 2019-cu ildə Liepaya şəhərində təşkil olunub. İlk qarşılaşmada qələbəni (1:3) Azərbaycan yığması qazanıb, ertəsi gün baş tutan matçda isə heç-heçə (2:2) qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, dünya çempionatında oyunlar ev-səfər prinsipi ilə keçiriləcək. 12 qrup qalibi və ən yaxşı göstəriciyə malik 4 “ikinci” elit raunda birbaşa vəsiqə əldə edəcək. Qalan 8 qrup ikincisi pley-off oyununda iştirak edəcək və qalib gələn 4 milli elit raunda vəsiqə qazanacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yevgeni Kukseviç: “12-ci qrupda ciddi rəqiblərlə mübarizə aparacağıq”
20 İyun 13:38
Futzal

Yevgeni Kukseviç: “12-ci qrupda ciddi rəqiblərlə mübarizə aparacağıq”

Baş məşqçi Çexiya və Latviyanın son illərdəki inkişafını xüsusi vurğulayıb
Emin Kürdov: “Rəqibləri tanıyırıq”
19 İyun 17:37
Futzal

Emin Kürdov: “Rəqibləri tanıyırıq”

Futzal millimizin kapitanı Çexiya və Latviya ilə oyunlardan əvvəl fikirlərini bölüşüb
Futzal millimizin dünya çempionatındakı rəqibləri məlum olub
19 İyun 14:56
Futzal

Futzal millimizin dünya çempionatındakı rəqibləri məlum olub

Qarşılaşmalar ev və səfər prinsipi ilə keçiriləcək
Futzal millimizin dünya çempionatı üçün səbəti müəyyənləşib
10 İyun 13:38
Futzal

Futzal millimizin dünya çempionatı üçün səbəti müəyyənləşib

Yığmamız püşkatma zamanı ikinci səbətdə qərarlaşacaq
“Araz-Naxçıvan”ın qapıçısı: “Verilən vədlər yerinə yetirilmədi”
3 İyun 17:59
Futzal

“Araz-Naxçıvan”ın qapıçısı: “Verilən vədlər yerinə yetirilmədi”

Rövşən Hüseynli qarşıdakı planları haqqında bunları deyib

Emin Kürdov: “Çempionluq ən gərgin mövsümümüz idi” - MÜSAHİBƏ
3 İyun 12:53
Futzal

Emin Kürdov: “Çempionluq ən gərgin mövsümümüz idi” - MÜSAHİBƏ

“Araz-Naxçıvan”ın kapitanı Çempionlar Liqasına fokus və çətin çempionluq yolundan danışdı

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub