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Azərbaycanın futzal komandası Avropa Universitet Oyunlarının yarımfinalına yüksəlib - FOTO

Futzal
Xəbərlər
23 İyul 2026 17:05
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Azərbaycanın futzal komandası Avropa Universitet Oyunlarının yarımfinalına yüksəlib - FOTO

Azərbaycan İdman Akademiyasının (ASA) futzal komandası İtaliyanın Salerno şəhərində keçirilən Avropa Universitet Oyunlarında növbəti oyununu keçirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, kollektiv 1/4 final mərhələsində Portuqaliya komandasını 3:1 hesabı ilə məğlub edərək yarışın yarımfinalına vəsiqə qazanıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan İdman Akademiyasının Avropa Universitet Oyunlarında iştirakı Azərbaycan Tələbə Futbol Federasiyası İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (AFFA), Elm və Təhsil İşçiləri Həmkarlar İttifaqının, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları İdman Təşkilatları Assosiasiyasının və Azərbaycan İdman Akademiyasının dəstəyi ilə həyata keçirilir.

İdman.Biz
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