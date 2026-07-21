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Futzal üzrə Azərbaycan millisinin oyunlarının təqvimi açıqlanıb

Futzal
Xəbərlər
21 İyul 2026 17:17
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Futzal üzrə Azərbaycan millisinin oyunlarının təqvimi açıqlanıb

Futzal üzrə 2028-ci il dünya çempionatının əsas seçmə mərhələsində mübarizə aparacaq Azərbaycan milli komandasının yer aldığı 12-ci qrupun oyunlarının təqvimi açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futzal Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yığma ilk matçını oktyabrın 16-da səfərdə Çexiyaya qarşı keçirəcək.

Noyabrın 5-də bu komanda ilə evdə qarşılaşacaq Azərbaycan millisi 3 gün sonra Latviya seçməsini qəbul edəcək. Yığmamız 2027-ci il fevralın 27-də isə Latviya ilə səfərdə üz-üzə gələcək.

İdman.Biz
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Bu barədə Azərbaycan Futzal Federasiyası məlumat yayıb

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