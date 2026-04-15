Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək oyunlara təyinatlar açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bütün qarşılaşmalar aprelin 18-də Olimpik Starda keçiriləcək.
Oyunların proqramı aşağıdakı kimidir:
18 aprel
Saat 17:00. “Baku Fire-2” - “Neftçi İK”
Hakimlər: Hikmət Qafarlı, Hidayət Feyzullayev, Vüsal Balaşov
Hakim-inspektor: Azad Hüseynov
Olimpik Star
Saat 19:00. PFL - “Araz-Naxçıvan”
Hakimlər: Əli Cəbrayılov, İmran Məhərrəmov, Kənan Məlikov
Hakim-inspektor: Murad Məmmədov
Olimpik Star