15 Aprel 2026
Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək oyunlara təyinatlar açıqlanıb

15 Aprel 2026 15:51
Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək oyunlara təyinatlar açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bütün qarşılaşmalar aprelin 18-də Olimpik Starda keçiriləcək.

Oyunların proqramı aşağıdakı kimidir:

18 aprel
Saat 17:00. Baku Fire-2 - Neftçi İK
Hakimlər: Hikmət Qafarlı, Hidayət Feyzullayev, Vüsal Balaşov
Hakim-inspektor: Azad Hüseynov
Olimpik Star

Saat 19:00. PFL - Araz-Naxçıvan
Hakimlər: Əli Cəbrayılov, İmran Məhərrəmov, Kənan Məlikov
Hakim-inspektor: Murad Məmmədov
Olimpik Star

