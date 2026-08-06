6 Avqust 2026
AZ

Uğursuzluq zolağında olan Corc Rassell: “Problem məndə yox, maşındadır”

Formula 1
Xəbərlər
6 Avqust 2026 12:13
120
Uğursuzluq zolağında olan Corc Rassell: “Problem məndə yox, maşındadır”

“Formula-1”də “Mercedes” komandasının pilotu Corc Rassell 2026-cı il mövsümündə üzləşdiyi çətinliklərdən danışıb.

İdman.Biz “RacingNews”a istinadən xəbər verir ki, britaniyalı sürücü uğursuz nəticələrin və sosial şəbəkələrdə səsləndirilən tənqidlərin onun diqqətini yayındırmadığını bildirib.

Mövsümün ilk yarışında - Avstraliya Qran-prisində qalib gələn Rassell çempionluğun əsas favoritlərindən biri hesab olunurdu. Lakin sonrakı mərhələlərdə texniki nasazlıqlar və bolidin işində yaranan problemlər onun nəticələrinə təsir edib.

Kanada Qran-prisində lider olduğu vaxt batareyada yaranan nasazlıq səbəbindən mübarizəni dayandıran 28 yaşlı pilot hazırda şəxsi hesabda komanda yoldaşı Kimi Antonellidən 59 xal geri qalır. Antonelli 219 xalla birinci, Rassell isə 160 xalla üçüncü pillədədir.

Rassell çətin dövrdə əsas diqqətini daha sürətli olmağa kömək edəcək amillərə yönəltdiyini söyləyib:

“Mənə kömək edən əsas məsələ daha sürətli olmağımı təmin edəcək işlərə diqqət yetirməyimdir. Mətbuatda və ya sosial şəbəkələrdə yazılan mənfi fikirlər məni narahat etmir. Bütün diqqətimi özümə, komandama və necə daha sürətli ola biləcəyimə yönəltməliyəm”.

Britaniyalı pilot mövsüm ərzində yaşadığı enişlərə baxmayaraq, özünə inamını qoruduğunu vurğulayıb:

“Bu il bütün eniş-yoxuşlara qarşı çox dözümlü olduğumu hiss edirəm. Bəzi çətin nəticələrdən sonra çox ağır vəziyyətlər yaşamışam, amma inamımı itirməmişəm. Nəticə göstərə bilməyəndə problemin sürücülüyümdə deyil, maşında nəyinsə düzgün işləməməsində olduğunu bilirəm. Mən bir gecədə sükan arxasında necə sürməyi unutmamışam”.

Rassell “Formula-1”də pilotların nəticələrinin yarışdan yarışa kəskin dəyişə bildiyini də qeyd edib. O, bunu futbolla müqayisə edərək hər həftə trasın və bolidin xüsusiyyətlərinin dəyişdiyini bildirib.

Qeyd edək ki, Rassell bundan əvvəl Macarıstan Qran-prisində altıncı yerdən start götürüb. Yarışın əvvəlində 21-ci pilləyə geriləyən “Mercedes” pilotu mübarizəni yeddinci sırada başa vuraraq altı xal qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Brandl Hemiltonun “Ferrari”də güclü çıxışının səbəbini açıqlayıb
5 Avqust 12:38
Formula 1

Brandl Hemiltonun “Ferrari”də güclü çıxışının səbəbini açıqlayıb

Keçmiş pilot yeni nəsil bolidlərin britaniyalının üslubuna uyğun gəldiyini bildirib
“Formula-1”də mövsümün ilk yarısının ən yaxşı pilotları açıqlanıb
4 Avqust 19:01
Formula 1

“Formula-1”də mövsümün ilk yarısının ən yaxşı pilotları açıqlanıb

Sürücülərə hər mərhələ üçün orta bal nəzərə alınmaqla 10 ballıq şkala üzrə reytinq verilib
“Mercedes”in dominant mövsümünün arxasındakı əsas təhlükə açıqlanıb
4 Avqust 17:35
Formula 1

“Mercedes”in dominant mövsümünün arxasındakı əsas təhlükə açıqlanıb

W17 bolidinin balanslı quruluşu gələcək yenilikləri çətinləşdirə bilər
Toto Volff “Mercedes”in yeni təkmilləşdirmə planını açıqladı
3 Avqust 05:47
Formula 1

Toto Volff “Mercedes”in yeni təkmilləşdirmə planını açıqladı

Almaniya komandası əsas yenilikləri mövsümün ikinci yarısında tətbiq edəcək
“Red Bull”un F1 mövsümünə zəif başlamasının iki səbəbi açıqlandı
2 Avqust 13:59
Formula 1

“Red Bull”un F1 mövsümünə zəif başlamasının iki səbəbi açıqlandı

Pyer Vaşe rəqiblərin inkişafını və ötənilki çempionluq mübarizəsini əsas amillər sayıb
Hemilton rəqiblərinə xəbərdarlıq etdi
29 İyul 11:19
Formula 1

Hemilton rəqiblərinə xəbərdarlıq etdi

Yeddiqat dünya çempionu mövsümün ikinci hissəsinin onun üçün adətən daha uğurlu keçdiyini bildirib

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Sabah” səfərdə “Orhus”a məğlub oldu
5 Avqust 23:08
Futbol

Çempionlar Liqası: “Sabah” səfərdə “Orhus”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan təmsilçisi üçüncü təsnifat mərhələsinin ilk oyununu Danimarkada keçirib
“Qarabağ” Kiyev “Dinamo”su ilə oyun üçün Polşadadır
5 Avqust 21:30
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” Kiyev “Dinamo”su ilə oyun üçün Polşadadır - YENİLƏNİB + FOTO

Ağdam təmsilçisi UEFA Konfrans Liqasının səfər matçını Lublində keçirəcək
Azərbaycan millisi qrupun son oyununda İslandiyaya uduzub
5 Avqust 19:24
Basketbol

Azərbaycan millisi qrupun son oyununda İslandiyaya uduzub - YENİLƏNİB

U-18 qızlardan ibarət yığmamız B divizionunda dördüncü matçına çıxıb
Nəriman Axundzadə “Ərzurumspor”un oyunçusu oldu
4 Avqust 00:12
Azərbaycan futbolu

Nəriman Axundzadə “Ərzurumspor”un oyunçusu oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Müqavilənin şərtləri hələlik məlum deyil