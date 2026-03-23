Yos Ferstappen yeni “Formula-1” qaydalarını tənqid edib

Keçmiş “Formula-1” pilotu Yos Ferstappen çempionatın yeni texniki qaydaları haqqında mənfi fikirlər bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, niderlandlı ekspert Allard Kalff daha əvvəl sosial mediada yeni qaydaları müdafiə etmişdi, lakin sonradan paylaşımı silmişdi. Ferstappen məhz bu paylaşımın altında şərh yazıb.
“Xeyr, Allard. Bütün mesajlarınızı oxudum. Deməli, “Formula-1”i yarış adlandırırsınızsa, onu heç başa düşmürsünüz”, - deyə Ferstappen Kalffa cavab olaraq bildirib.
Yeni qaydalar artıq yarış pilotlarının tənqidinə səbəb olub. Xüsusilə, Ferstappenin oğlu, dördqat dünya çempionu Maks Ferstappen trasdakı vəziyyəti “Mario Kart”la müqayisə edib. O qeyd edib ki, enerjiyə əsaslanan sistem ötməni süni edir: pilotlar düz yollarda növbə ilə bir-birini ötürlər və yarışın özü təbii rəqabət təbiətini itirir.