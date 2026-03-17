Montoya: “Ferstappen və Norris “Formula-1”dən qovulmalıdırlar”

Keçmiş “Formula-1” pilotu Xuan Pablo Montoya “Red Bull”dan Maks Ferstappen və “McLaren”dən Lando Norrisi yeni qaydalar barədə hörmətsiz açıqlamalarına görə tənqid edib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, karyerası ərzində yeddi Qran-pri qazanan Montoya pilotların həddini aşdıqlarına əmindir.

“Bir məqamda “Formula-1” ABŞ idman dünyasında edilənləri etməlidir: idmana hörmət etməyənlərə qapı göstərilməlidir. Onlar həqiqətən etdiklərinə hörmət etməyi öyrənmələri üçün ayrıla və ya cərimə ala bilərlər. Mən də belə edərdim.

İnsanların öz fikirlərinin olması normaldır. Mən demirəm ki, onlar bunu bəyənməlidirlər, amma “Formula-1”i lağa qoymaq və onu “Mario Kart”la müqayisə etmək... “Formula-1” buna icazə verməməlidir", - deyə “AS Colombia” Montoyanın sözlərini sitat gətirir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Aston Martin” komandaya yeni rəhbər axtarır
05:10
Formula 1

“Aston Martin” komandaya yeni rəhbər axtarır

2025-ci ilin noyabr ayında komandanın sahibi Lourens Stroll yenidənqurma elan edib
Antonelli Çin Qran-prisi zamanı toqquşmayna görə Hacardan üzr istəyib
16 Mart 22:56
Formula 1

Antonelli Çin Qran-prisi zamanı toqquşmayna görə Hacardan üzr istəyib

Yarışdan dərhal sonra Hacar Antonellinin əlini sıxmaqdan imtina edib
“Formula 1” haqqında film “Ən yaxşı səs” nominasiyasında Oskar qazandı
16 Mart 11:15
Formula 1

“Formula 1” haqqında film “Ən yaxşı səs” nominasiyasında Oskar qazandı

“F1” filmi haqqında ekran əsəri dörd nominasiyada irəli sürülmüşdü
Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda “Formula-4” testlərini uğurla başa vurub - FOTO
16 Mart 09:45
Formula 1

Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda “Formula-4” testlərini uğurla başa vurub - FOTO

Test proqramı çərçivəsində hər gün beş intensiv sessiya keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanından "Formula-1" qərarına reaksiya: “Hörmətlə yanaşırıq”
16 Mart 07:21
Formula 1

Səudiyyə Ərəbistanından "Formula-1" qərarına reaksiya: “Hörmətlə yanaşırıq”

Yaxın Şərqdəki gərginlik səbəbindən ləğv edilən Qran-pri ilə bağlı rəsmi açıqlama verilib
Maks Ferstappen: “Müasir "Formula-1" bərbaddır”
15 Mart 16:28
Formula 1

Maks Ferstappen: “Müasir "Formula-1" bərbaddır”

“Red Bull”un pilotu yeni reqlamenti kəskin tənqid edərək, yarışları “Mario Kart” oyununa bənzədib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub