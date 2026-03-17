Montoya: “Ferstappen və Norris “Formula-1”dən qovulmalıdırlar”

Keçmiş “Formula-1” pilotu Xuan Pablo Montoya “Red Bull”dan Maks Ferstappen və “McLaren”dən Lando Norrisi yeni qaydalar barədə hörmətsiz açıqlamalarına görə tənqid edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, karyerası ərzində yeddi Qran-pri qazanan Montoya pilotların həddini aşdıqlarına əmindir.
“Bir məqamda “Formula-1” ABŞ idman dünyasında edilənləri etməlidir: idmana hörmət etməyənlərə qapı göstərilməlidir. Onlar həqiqətən etdiklərinə hörmət etməyi öyrənmələri üçün ayrıla və ya cərimə ala bilərlər. Mən də belə edərdim.
İnsanların öz fikirlərinin olması normaldır. Mən demirəm ki, onlar bunu bəyənməlidirlər, amma “Formula-1”i lağa qoymaq və onu “Mario Kart”la müqayisə etmək... “Formula-1” buna icazə verməməlidir", - deyə “AS Colombia” Montoyanın sözlərini sitat gətirir.