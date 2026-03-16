Antonelli Çin Qran-prisi zamanı toqquşmayna görə Hacardan üzr istəyib

“Mercedes” pilotu Andrea Kimi Antonelli Çin Qran-prisinin sprint yarışında baş verən hadisəyə görə “Red Bull” pilotu İsak Hacardan üzr istəyib.
İdman.Biz bildirir ki, italyan pilot ilk dövrənin 6-cı döngəsində fransızla toqquşub, avtomobilinə zərər verib və 10 saniyəlik cərimə alıb.
“Əlbəttə ki, şənbə günü bu, mütləq mənim günahım idi. Onu qəsdən vurmadım və yarışını məhv etmədim. Məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Sprintdən sonra, əlbəttə ki, üzr istəməyə getdim, amma o, emosional idi. İsakın bəzən, xüsusən də döyüşün qızğın vaxtında necə ola biləcəyini bilirik, ona görə də bu, məni çox narahat etmədi. İndi hər şey yaxşıdır”, - deyə Antonelli “Le Parisien” qəzetinə bildirib.
Xatırladaq ki, yarışdan dərhal sonra Hacar Antonellinin əlini sıxmaqdan imtina edib və hadisə barədə sərt danışıb: “Altında raket olduğunu nəzərə alsaq, onun niyə bu qədər həyəcanlandığını başa düşmürəm - o, yenə də ötüb keçəcəkdi”.