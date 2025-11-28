Şarl Lekler “Aston Martin”ə keçməsi barədə xəbərləri şərh edib

“Ferrari” “Formula-1” komandasının pilotu Şarl Lekler başqa komandaya keçməsi ilə bağlı şayiələrə münasibət bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, söhbət onun “Aston Martin”ə keçməsindən gedir.
“Ferrari” kimi çətin günlərdən keçəndə, əlbəttə ki, daha çox şayiələr var. Amma həmişə dediyim kimi, mən bu komandanı sevirəm. Şayiələrin işimizə mane olmaması vacibdir və bu, baş vermir.
Məni xoşbəxt edən də budur: biz çox birik və mövcud vəziyyəti dəyişdirmək əzmindəyik. Həqiqətən də ümid edirəm ki, xüsusi bir həftəsonumuz olacaq, baxmayaraq ki, mən bu barədə bir müddətdir danışıram. Amma biz çalışırıq və bu şayiələri yatırmağa çalışmaq da daxildir”, - deyə Sky Sport Italia Leklerdən sitat gətirir.