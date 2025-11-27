Hemilton “Mersedes”i atıb “Ferrari”yə keçməsindən peşman olmadığını deyib

Yeddiqat dünya çempionu, “Ferrari”nin britaniyalı pilotu Lyuis Hemilton mövsümün necə olacağını əvvəlcədən bilsəydi, İtaliya komandası ilə müqavilə imzalayıb-imzalamayacağı barədə suala cavab verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, pilot “Ferrari”yə qoşulmağından peşman olmadığını dilə gətirib.
“Bu, hipotetik bir sualdır, ona görə də cavab verməzdim. Komandaya qoşulmaq qərarımdan peşman deyiləm. Komanda daxilində böyümək və inkişaf etmək üçün vaxt lazım olduğunu çox yaxşı başa düşürəm. Mən də məhz bunu gözləyirdim”, - Formula-1-in mətbuat xidməti Hemiltondan sitat gətirib.
Lyuis İtaliya komandasına 2024-cü il mövsümünün sonunda “Mercedes”dən keçib. Bunun əksinə olaraq, ispaniyalı Karlos Saynz “Ferrari”dən ayrılıb.