Yuki Tsunoda: “Şans mənim tərəfimdə olsa, Qətərdə uğurlu çıxış edə bilərəm”

“Red Bull” pilotu Yuki Tsunoda qarşıdan gələn Qətər Qran Prisi haqqında danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, Qətər Qran-prisi bu həftəsonu olacaq.
“Qətər Qran-prisinə hazırlaşıram, çünki şans mənim tərəfimdə olsa, daha da yaxşı çıxış edə biləcəyimi bilirəm. İnanıram ki, hər şey yolunda gedərsə, yaxşı temp göstərə və komandaya layiqli nəticə verə bilərəm. Sprint formatı bizə daha çox xal toplamaq imkanı verir və bu, konstruktorlar çempionatında məqsədimizə çatmaq üçün vacibdir. Bununla belə, çətinliklər də var, çünki düzgün quruluşu tapmaq üçün çox vaxt olmayacaq.
Ostində də sprint var idi və mən o zaman yaxşı sürdüm, ona görə də ümid edirəm ki, bu dəfə də hər şey yaxşı olacaq, bundan sonra yaxşı əsas seçmə mərhələsi və bazar günü keçiriləcək yarış keçirməliyəm. Buna nail olmaq üçün birlikdə çalışmalıyıq. Maks yenidən titul uğrunda mübarizə aparır və onun çox yaxşı şansı var, ona görə də ona kömək etmək üçün əlimdən gələni etməyə çalışacağam”, - Tsunoda deyib.