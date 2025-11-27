27 Noyabr 2025
AZ

Yuki Tsunoda: “Şans mənim tərəfimdə olsa, Qətərdə uğurlu çıxış edə bilərəm”

Formula 1
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 05:15
32
Yuki Tsunoda: “Şans mənim tərəfimdə olsa, Qətərdə uğurlu çıxış edə bilərəm”

“Red Bull” pilotu Yuki Tsunoda qarşıdan gələn Qətər Qran Prisi haqqında danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, Qətər Qran-prisi bu həftəsonu olacaq.

“Qətər Qran-prisinə hazırlaşıram, çünki şans mənim tərəfimdə olsa, daha da yaxşı çıxış edə biləcəyimi bilirəm. İnanıram ki, hər şey yolunda gedərsə, yaxşı temp göstərə və komandaya layiqli nəticə verə bilərəm. Sprint formatı bizə daha çox xal toplamaq imkanı verir və bu, konstruktorlar çempionatında məqsədimizə çatmaq üçün vacibdir. Bununla belə, çətinliklər də var, çünki düzgün quruluşu tapmaq üçün çox vaxt olmayacaq.

Ostində də sprint var idi və mən o zaman yaxşı sürdüm, ona görə də ümid edirəm ki, bu dəfə də hər şey yaxşı olacaq, bundan sonra yaxşı əsas seçmə mərhələsi və bazar günü keçiriləcək yarış keçirməliyəm. Buna nail olmaq üçün birlikdə çalışmalıyıq. Maks yenidən titul uğrunda mübarizə aparır və onun çox yaxşı şansı var, ona görə də ona kömək etmək üçün əlimdən gələni etməyə çalışacağam”, - Tsunoda deyib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Corc Rassel Bred Pittlə birlikdə reklamda çəkilib - FOTO
06:07
Formula 1

Corc Rassel Bred Pittlə birlikdə reklamda çəkilib - FOTO

Corc çəkilişdən şəkilləri sosial media hesabında paylaşıb
Maks Ferstappen Qətər Qran-prisindən gözləntilərini açıqlayıb
26 Noyabr 23:35
Formula 1

Maks Ferstappen Qətər Qran-prisindən gözləntilərini açıqlayıb

Qətər Qran-Prisi bu həftə sonu olacaq
Edrian Nyui “Aston Martin”in rəhbəri olacaq
26 Noyabr 21:39
Formula 1

Edrian Nyui “Aston Martin”in rəhbəri olacaq

Edrian Nyui komandanın idarəedici texniki tərəfdaşı vəzifəsini qoruyub saxlayacaq
“Williams” komandasının rəhbəri Əbu-Dabidəki yarışda şəxsən iştirak edəcək
26 Noyabr 20:23
Formula 1

“Williams” komandasının rəhbəri Əbu-Dabidəki yarışda şəxsən iştirak edəcək

Vaulz “Garage 59” komandasının heyətində “McLaren 720S GT3 Evo” sürəcək
Oskar Piastri “Formula-1”in yarış qaydalarının dəyişdirilməsini istəyir
26 Noyabr 12:27
Formula 1

Oskar Piastri “Formula-1”in yarış qaydalarının dəyişdirilməsini istəyir

24 yaşlı pilot qaydalardan sui-istifadə hallarının artdığını bildirib
Norris müsahibə zamanı söyüş söydüyünə görə cərimələnib
26 Noyabr 06:12
Formula 1

Norris müsahibə zamanı söyüş söydüyünə görə cərimələnib

Norris 59.000 dollar cərimələnib

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb